Родителям дали советы, как смотреть фильмы о войне с детьми Психолог Попова: детям нужно объяснять термины при просмотре фильмов о войне

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Летят журавли»

Выбирая фильм о войне для просмотра с детьми, родителям следует самостоятельно изучить его: многие современные кинокартины грешат обилием сцен насилия, предупредила педагог-психолог Марина Попова. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что во время просмотра важно объяснять ребенку непонятные военные термины и раскрыть мотивацию персонажей.

Некоторые современные фильмы о войне грешат обилием сцен насилия, которые оказывают угнетающее состояние на зрителя, могут травмировать психику ребенка. <...> Во время просмотра родители могут также объяснять детям незнакомые им слова, выражения, военные термины. Важно помочь ребенку понять, почему герой поступает так, а не иначе, — пояснила психолог.

После просмотра нужно узнать у ребенка, какие эмоции испытывали герои фильма, а какие — зритель. Это поможет развить эмоциональный интеллект. Также Попова советует рассказать ребенку о родственниках, прошедших войну.

Можно рассказать ребенку, как и где воевал прадед, какой была жизнь в тылу, можно посмотреть фотографии из семейного альбома. Современные дети знают не так много героев Великой Отечественной войны, как хотелось бы, — заключила психолог.

Психолог Александр Невеев ранее рассказал, что родителям не стоит использовать планшет и интернет в качестве няни для детей. По его словам, взрослые должны отслеживать, не подвергается ли их ребенок опасному влиянию в социальных сетях со стороны интернет-манипуляторов.