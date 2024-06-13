Психолог раскрыла, как путешествия влияют на организм Психолог Кардиакос: путешествия помогают выработке дофамина

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Путешествия благоприятно влияют на организм, например, из-за них повышается выработка дофамина, рассказала в беседе с «Радио 1» клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. По ее словам, также благодаря этому формируются новые нейронные связи.

В апатии сложно генерировать новое, а в путешествиях это новое генерируется само. Повышается выработка дофамина, который отвечает за радость и предвкушение прекрасного! Переключаемость внимания помогает сместиться с домашней рутины, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что в поездках есть возможность выбора, например, что поесть, куда сходить, что посмотреть. Благодаря этому повышается уровень свободы и степень уверенности в себе.

Даже маленькие задачи, которые нужно решать во время путешествий, улучшают общую адаптивность, добавила Кардиакос. Кроме того, на физическую форму и насыщение кислородом влияет активное движение, заключила психолог.

Ранее министр экономики Максим Решетников сообщил, что Россия ведет переговоры об отмене визового режима с властями шести стран. Речь идет о государствах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма.