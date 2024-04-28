Психолог раскрыл опасные последствия использования планшета в качестве няни Психолог Невеев: интернет-манипуляторы могут оказать опасное влияние на детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям не стоит использовать планшет и интернет в качестве няни для детей, заявил кандидат психологических наук Александр Невеев в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, взрослые должны отслеживать, не подвергается ли их ребенок опасному влиянию в социальных сетях со стороны интернет-манипуляторов. Психолог посоветовал не запрещать детям пользоваться гаджетами, а предложить им конструктивную альтернативу.

Ни в коем случае не нужно надеяться на планшет и интернет в качестве няни. Ему нужно эти ориентиры давать. Современный молодой человек должен понимать свое место в обществе. Здесь нужен не запретительный подход. Нужно предложить конструктивную альтернативу. Семья, школа, общественные организации должны дать подрастающему выбор, — сказал Невеев.

Он подчеркнул, что злоумышленники, которые орудуют в интернете, пытаются навязать несовершеннолетним пользователям «смысл и идею». Как отметил Невеев, этому как раз можно противопоставить семейное воспитание.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что детей можно уберечь от кибермошенников и фальшивых сообщений, сгенерированных нейросетью, если рассказать им о проблеме. По словам специалиста, несовершеннолетний должен осознавать, что не следует отвечать на сообщения с незнакомых номеров. Как подчеркнула психолог, если ребенок будет перепроверять всю информацию и знать, что его подобными видео может обмануть мошенник, он будет готов к подобным экстренным ситуациям.