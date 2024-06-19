Психолог посоветовала, как подготовить ребенка к летнему лагерю Психолог Гончарова: родителям лучше собирать вещи в лагерь вместе с ребенком

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Родителям лучше собирать вещи в летний лагерь вместе с ребенком, рассказала в беседе с «Москвой 24» специалист социально-реабилитационного центра Дженнет Гончарова. По ее словам, перед поездкой на полноценную смену нужно психологически подготовить ребенка.

Для первого опыта, особенно в младших классах, лучше ограничиться дневными занятиями, например, в семейных центрах. Затем стоит поискать варианты небольших лагерей, где на одного взрослого приходится как можно меньше детей. И лишь потом можно смело отправлять сына или дочь на полноценную смену, — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что собирать вещи нужно вместе с ребенком, чтобы он видел, что у него с собой есть и где это все лежит. Рекомендуется положить шапочку для плавания, если в лагере есть бассейн или море, средство от комаров и минимум три пары обуви, например, кеды, тапочки и сандалии. Кроме того, необходимо дать ребенку с собой его любимую вещь.

Чаще всего это маленькая игрушка, которая ассоциируется с домом. Не стоит класть фотографию мамы и папы, так ребенок еще больше заскучает по семье, — добавила Гончарова.

Эксперт посоветовала собрать аптечку с гигиеническими принадлежностями и лекарствами, а также положить ребенку телефон, зарядку, внешний аккумулятор, блокнот, книгу и солнечные очки.

Ранее клинический психолог Валерия Рыжик заявила, что ребенку перед отправлением в летний лагерь стоит рассказать, что может ждать его в новой среде. Она подчеркнула, что многие дети сложно переживают разлуку с родителями. По ее словам, чтобы развеять опасения, необходимо заверить ребенка в том, что он в любой момент может связаться с семьей.