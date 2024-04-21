Праздники 21 апреля: занимаемся творчеством, боремся с тоской

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздники 21 апреля 2024 года

С начала года прошло уже 112 дней. А значит, пришло время для креатива, полевых работ и преодоления грусти. Выясняем, откуда взялись эти традиции, и рассказываем самое интересное о дате 12 апреля: какой праздник отмечают на территории России, какие народные поверья дошли до наших дней и кого стоит поздравить с именинами.

21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Начать разговор о праздниках 21 апреля 2024 года стоит с события международного масштаба. По решению ООН на эту дату приходится Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Творчество, согласно определению Генассамблеи, не ограничивается самовыражением в области искусства. Оно применяется во всех сферах человеческой жизни, включая промышленность, медицину, IT, экологию и не только. Суть творчества — в поиске креативного решения самых разных проблем.

Креативность и инновации идут рука об руку, а потому творчество становится импульсом для развития мировой экономики. Оно сочетает динамику и стабильность, оно инклюзивно и объединяет жителей самых разных уголков света. По замыслу ООН, праздник 21 апреля имеет просветительский характер. Он нужен, чтобы повысить осведомленность общества о «роли творческой деятельности во всех сферах человеческой жизни». Среди праздничных традиций — проведение фестивалей, мастер-классов, лекций, семинаров и других мероприятий.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» 21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности

День главбуха и местного самоуправления — праздники 21 апреля 2024 года

Переходим к отечественным праздникам 21 апреля. Их сразу два, и оба — профессиональные. Поздравить предстоит главных бухгалтеров и работников муниципалитетов.

День главного бухгалтера учрежден по инициативе редакции журнала «Главбух». Поэтому и приурочен он к годовщине выхода «Главбуха» в продажу. Первый номер журнала отправился на прилавки 21 апреля 1994 года. Традиций празднования Дня главбуха нет, оно ограничивается поздравлением «виновников торжества».

Второй праздник 21 апреля в России — День местного самоуправления. Его отмечают представители органов местной власти. К последним относятся не только главы городских администраций, но и, например, председатели садовых и огороднических товариществ, общественные деятели. Празднование опять-таки проходит тихо, редко заходя дальше поздравлений и — иногда — муниципальных симпозиумов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 21 апреля — День главного бухгалтера

Родион Ледолом — праздник 21 апреля в России

Теперь пришла пора поговорить о народных и церковных традициях. В России 21 апреля — праздник Родиона Ледолома. Христиане чтут память Иродиона Патрасского — одного из апостолов от 70. Он был родственником апостола Павла, вместе с которым странствовал и проповедовал. С распространением христианской религии он был избран епископом города Патара. Иродион подвергался нападениям язычников, но не отказывался от веры. А при императоре Нероне он принял мученическую смерть.

В народе праздник 21 апреля стали называть днем Родиона Ледолома, а также Родионом — ревучие воды. Оба названия связаны с таянием снегов и льдов, паводками, шумом весенних ручьев. Почва оттаивала, и крестьяне принимались за пахотные работы, сеяли овес.

С днем Родиона связан обряд «отпущения тоски». Проводили его в основном вдовы и оставленные женщины. Придя к реке, они садились на берегу, зачерпывали воду (обязательно левой рукой), сбрызгивали лицо и читали заговор от тоски. Считалось, что это помогает избавиться от печали.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Традиции и обряды 21 апреля

Приметы на 21 апреля: что можно и нельзя делать

Многие приметы на 21 апреля связаны с водой. По поверью, в день Родиона запрещается использовать в хозяйстве речную воду. Ее применяли только для приготовления отваров. Нарушение этого правила якобы грозило несчастьями.

На Родиона также запрещалось убираться (можно разозлить домового) и ходить на рыбалку (клева не будет). При этом в народе верили, что в этот день обязательно нужно поклониться земле. А перед выходом из дома необходимо трижды плюнуть на порог.

21 апреля 2024 года стоит понаблюдать за природными явлениями. По ним можно предсказать, чего ждать от погоды и будущего урожая:

яркое согревающее солнце сулит теплое лето;

если идет дождь, то можно рассчитывать на богатый урожай зерна;

туманное утро на Родиона — к дождливому лету;

луна кажется красной — скоро придут грозы;

лед на реках сбивается грудами — уродится много хлеба.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Приметы на 21 апреля

Интересные факты о 21 апреля

Мы выяснили, какой праздник приходится на 21 апреля. Но на этом интересные факты не заканчиваются. День Родиона Ледолома совпадает с днем основания Рима. По легенде, город был основан сыном Марса Ромулом в 753 году до нашей эры.

На 21 апреля 2024 года приходятся годовщины и других событий. Вот некоторые из них:

1910 год — в Москве открыт женский монастырь, известный как Марфо-Мариинская обитель милосердия;

1939 год — в Ленинграде начал работать кинотеатр «Москва» — первый в Советском Союзе трехэтажный кинотеатр;

1944 год — француженки добились избирательного права;

1946 год — в Троице-Сергиевой лавре возобновились богослужения;

1954 год — Советский Союз вступил в ЮНЕСКО;

1956 год — Элвис Пресли впервые возглавил музыкальный чарт журнала Billboard с песней Heartbreak Hotel;

2000 год — РФ утвердила международный договор о прекращении ядерных испытаний.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru 21 апреля — день ратификации договора о прекращении ядерных испытаний

21 апреля появились на свет: няня Александра Пушкина Арина Родионовна; автор понятия «детский сад» Фридрих Фребель; поэтесса и писательница Шарлотта Бронте; отец современной социологии Макс Вебер; микробиолог, классифицировавшая бактерии, Ирина Блохина; английская королева Елизавета II; фронтмен The Cure Роберт Смит и другие знаменитости.

Именины 21 апреля

В завершение разговора о праздниках 21 апреля 2024 года вспомним про день ангела. Согласно святцам, именинниками стали:

Мария;

Ариана;

Иеремия;

Яков;

Иван;

Лука.

Вот мы и выяснили, какой праздник приходится на 21 апреля 2024 года. Конечно, многие народные традиции (например, плевать на порог) сегодня кажутся устаревшими, и следовать им необязательно. А вот поздравить главбухов и муниципальных служащих не будет лишним.

Читайте также:

Производственный календарь — 2024 с праздниками: когда отдыхаем и работаем

Майские праздники — 2024: как отдыхаем и почему не стоит брать отпуск

Как получить наследство: кому положено, какие документы понадобятся

Налоговый вычет в 2024 году: кто и как может вернуть деньги с НДФЛ

Льготная ипотека: условия, доступные программы и все, что нужно знать