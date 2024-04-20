Праздники 20 апреля 2024 года: от русалок до цирка и донорства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздники 20 апреля 2024 года

20 апреля — 111-й день високосного 2024 года. Славяне придавали этой дате мистическое значение. А в современной России ее связывают с донацией крови. Рассказываем, откуда взялись эти традиции и чем еще примечателен день 20 апреля: какой праздник отмечают по всей стране и кто справляет именины.

Международный день цирка — праздник 20 апреля

На 20 апреля 2024 года приходится профессиональный праздник клоунов, дрессировщиков, фокусников и других артистов — Международный день цирка. Его учредили по инициативе Всемирной федерации цирка в 2010 году. Праздник является переходным: его справляют в третью апрельскую субботу. В наступившем году он как раз приходится на 20-е число.

Традиция поздравлять артистов цирка в третью апрельскую субботу зародилась в 2008 году. Тогда профессиональный праздник отмечали исключительно в Европе. А когда он распространился по всему миру, его продолжили справлять во второй половине апреля.

Понятие «цирк» пришло из Древнего Рима. В те времена так называли ипподромы — овальные площадки для скачек и состязаний на колесницах. Так что современный цирк имеет мало общего со своим прародителем. Сегодня он объединяет под одним шатром атлетов, жонглеров, иллюзионистов, воздушных гимнастов, наездников, канатоходцев и артистов других жанров. Все они отметят профессиональный праздник 20 апреля 2024 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 20 апреля — Международный день цирка

20 апреля — День донора в России

Среди значимых отечественных мероприятий 20 апреля значится Национальный день донора. Он приурочен к годовщине первого в России переливания крови. Оно пришлось на 20 апреля 1832 года. Процедуру провел акушер Андрей Вольф. Он организовал переливание крови женщине, перенесшей тяжелые роды. Интересно, что о самом Вольфе ничего не известно, но его достижение вспоминают и по сей день.

Национальный день донора учрежден для популяризации донорства среди населения. Сегодня сдать кровь может любой совершеннолетний гражданин с хорошим здоровьем. Полный список требований и противопоказаний к донорству опубликован на сайте российской Службы крови. Накануне сдачи нужно придерживаться особой диеты. А непосредственно день донации является выходным без потери заработной платы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru 20 апреля — День донора в России

Акулинин день — народный праздник 20 апреля в России

Еще один праздник 20 апреля в России связан с церковными и народными традициями. РПЦ вспоминает мученицу Акилину. Она жила в Финикии в начале IV века, в период гонения христиан. С раннего детства Акулина приняла христианство и уже в 10 лет призывала подруг отказаться от язычества. Когда финикийскому царю донесли на юную проповедницу, девочка была схвачена, подвергнута пыткам и казнена.

В народе Акилину прозвали Акулиной, а праздник 20 апреля стали называть Акулининым днем. Он тесно переплетен с мистикой и потусторонними силами. По старому поверью, это день пробуждения русалок. Духи девушек выходят из воды, забредают в леса и поля. Но чаще всего они кружат в хороводах на берегах водоемов.

В дальних уголках России с 20 апреля связывают строгий русалочий обряд. Его проводят женщины. Они относят к водоемам белые рубашки (иногда просто куски тканей) и оставляют их для речных духов. Считается, что если русалка приняла дар, то женщина и ее домочадцы будут защищены от нечистых сил. Впрочем, без подготовки к воде не подходили. Чтобы не попасться в руки русалок, женщины брали с собой пучок полыни или чеснок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Поверья 20 апреля

Приметы на 20 апреля: что можно и нельзя делать

Нельзя рассказать о событиях 20 апреля, не упомянув приметы. В народе верили, что с восходом солнца русалки обращаются в кувшинки. Поэтому срывать водяные цветы было строго запрещено. Иначе можно навлечь на себя несчастье.

А еще в Акулинин день запрещается:

резать новый батон хлеба после заката;

смотреть на звезды из окна;

заглядывать в чужие окна;

устраивать шумные веселые посиделки.

Все это якобы притягивает в дом беду. Стоит также воздержаться от необязательных покупок. Лишние траты на Акулину сулят бедность.

С днем Акулины связаны и погодные приметы. Так, если день выдался прохладным, но солнечным, можно рассчитывать на богатый урожай яровых. Дождь пророчит много малины и калины, а усыпанное звездами небо — много грибов и лесных ягод. Наконец, если рассвет алый, погода скоро переменится.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Приметы 20 апреля

Интересные факты про 20 апреля

Мы выяснили, какой праздник приходится на 20 апреля. Переходим к интересным фактам, связанным с этой датой. Акулинин день также является годовщиной многих примечательных событий. Вот некоторые из них:

1656 год — в России начали использовать медные монеты вместо серебряных;

1841год — в печать вышел первый в истории рассказ-детектив «Убийство на улице Морг» Эдгара По;

1901 год — начал работать Большой зал Московской консерватории;

1902 год — Мария и Пьер Кюри добились выработки радия без примесей;

1933 год — началось издание книжной серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ);

1935 год — в радиоэфир вышел первый в истории хит-парад;

1940 год — в Штатах представлен первый в мире электронный микроскоп;

1958 год — создан ФК «Рубин»;

1988 год — в Москве началось строительство первого в СССР бейсбольного стадиона.

Фото: Walter Nurnberg/NMeM/Global Look Press Интересные факты про 20 апреля

20 апреля родились отец французской психиатрии Филипп Пинель, актриса Джессика Лэнг, хоккеисты Виктор Шалимов и Вячеслав Фетисов, телеведущий Петр Кулешев, биатлонистка Светлана Ишмуратова и другие знаменитые личности.

Именины 20 апреля

И пара слов о праздниках 20 апреля 2024 года. Согласно святцам, именинниками стали:

Акулина;

Георгий;

Даниил;

Данила;

Юрий;

Петр;

Егор.

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 20 апреля 2024 года. Конечно, сегодня делать подношения русалкам уже не принято. Да и донорство крови подходит не всем. Если вам противопоказана донация, можно сделать пожертвование в любой благотворительный фонд. Для этого хватит даже совсем небольшой суммы.

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