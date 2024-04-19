Праздники 19 апреля: подснежники, Крым, «Спартак» и полиграфия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздники 19 апреля 2024 года

19 апреля — 110-й день високосного года. На эту дату приходится множество самых разнообразных событий. Рассказываем про праздники 19 апреля 2024 года, выясняем, как молчание поможет привлечь удачу, и делимся интересными фактами, связанными с этим днем, от перечня исторических событий до именин.

День подснежника — праздник 19 апреля

Особняком в числе праздников 19 апреля стоит День подснежника. Он не имеет ни официального статуса, ни устоявшихся традиций. Однако отмечают его в самых разных уголках мира: от России, включая Кавказ и Каспийское побережье, до Центральной Европы, Палестины и ряда других стран. Словом, популярность праздника напрямую связана с распространенностью самого цветка. Если же говорить про родину Дня подснежника, то придумали его в Великобритании в 1984 году.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru День подснежника 19 апреля

Международное название подснежника — галантус. Оно образовано от греческих слов «гала» и «антос» — «молочный цветок». Галантус — луковичное многолетнее растение. Он расцветает в начале весны и вопреки внешней хрупкости хорошо переносит тяжелые климатические условия (вплоть до минусовых морозов).

Официально зарегистрировано 19 видов подснежников, причем 16 из них растут в горах Кавказа. Виды отличаются друг от друга формой лепестков и листьев. Некоторые из них занесены в Красную книгу. За сбор и даже за приобретение подснежников полагается штраф. Так что, если вы встретили торговца букетами подснежников, не торопитесь покупать цветы. Если вас поймают, величина штрафа составит от 2,5 тысячи до 15 тысяч рублей.

Памятные даты и праздники 19 апреля 2024 года в России

Далее мы поговорим про праздники 19 апреля в России. Но перед этим уделим внимание памятной дате, приходящейся на это число, это день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Фото: Иванов, Михаил Матвеевич/Общественное достояние/wikipedia Русский военный лагерь вблизи Карасу-Базара в Крыму, 1783 год

Дата приурочена к годовщине присоединения территорий Крымского ханства к России. Оно стало возможно благодаря укреплению русских позиций в Северном Причерноморье в XVIII веке, в том числе в период русско-турецких войн. Результатом продолжительной военной кампании стало подписание «высочайшего манифеста» Екатерины II. Согласно ему, Крымский полуостров и ряд других территорий вошли в состав России.

Памятная дата 19 апреля утверждена сравнительно недавно — в 2018 году. Ее отмечают, как и другую дату — день присоединения Крыма 18 марта.

Отечественные памятные даты и праздники 19 апреля 2024 года могут похвастаться разнообразием. На этот день приходятся:

День юридической службы в системе МВД — памятная дата, приуроченная к годовщине начала полицейской реформы Екатерины II (1782 год);

День российской полиграфии — профессиональный праздник работников типографий, от менеджеров и дизайнеров до корректоров, редакторов и не только;

День работника ломоперерабатывающей отрасли — профессиональный праздник работников предприятий, утилизирующих металлические отходы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 19 апреля — День российской полиграфии

Ни один из перечисленных праздников 19 апреля в России не имеет устоявшихся традиций. В большинстве случаев отмечают их тихо, в окружении коллег.

Евтихий Тихий и Ерема Пролетный — народный праздник 19 апреля

Пришло время поговорить о церковных и народных верованиях. 19 апреля РПЦ чтит память святых Евтихия Константинопольского и Иеремию Римского. Святитель Евтихий жил в VI веке. Будучи монахом, он претерпел за веру: за обличение лжеучений он провел около 12 лет в ссылке. Во время изгнания Евтихий был награжден даром предвидения и исцеления. Об Иеремии Римском сохранилось куда меньше сведений. Известно лишь, что он жил в III веке и был убит в период гонений на христиан.

В народе 19 апреля называть днем Евтихия Тихого и Еремы Пролетного. В первую очередь он связан с земледельческими поверьями. Славяне верили, что отсутствие ветра и дождей 19 апреля пророчат хороший урожай яровых и гороха. Ветер, напротив, сулил голод, в ветреную погоду полевыми работами не занимались. Поэтому тишину на Евтихия почитали как хороший знак. И жители сел и деревень также старались не издавать лишнего шума. Считалось, что молчанием можно привлечь удачу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 19 апреля — день поминовения Евтихия Константинопольского и Иеремию Римского

В день Евтихия и Еремы на юге России зацветают яблони. В представлении славян яблоня — воплощение изобилия, чистоты и блага. Поэтому многие обряды 19 апреля связаны именно с деревьями:

если закопать под яблоней монету и полить ее водой из колодца, с первым урожаем в дом придет и прибыль;

девушкам запрещено срывать цветы яблони — можно навлечь на себя несчастья в любви;

в день Евтихия и Еремы нужно позаботиться о садовых яблонях: подпереть, покрасить стволы, это принесет удачу.

А еще в этот день встречали рассвет и пекли пироги с яблоками или горохом. И то и другое якобы должно привлечь благополучие. Сны в ночь на 19 апреля считаются вещими.

Приметы на 19 апреля

Без погодных примет не обходится ни один день. 19 апреля — не исключение. Вот некоторые из распространенных поверий:

обилие березового сока — к дождливому лету;

паутинки витают в воздухе — летом придет жара;

красный восход предшествует сильным ветрам;

утки строят гнезда у воды — к сухому лету, далеко от берега — к дождям.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Традиции 19 апреля

Интересные факты про 19 апреля

19 апреля 2024 года — годовщина со дня создания полицейской Управы благочиния (1780) и проведения цензурной реформы (1865). С этой датой связаны и другие исторические события:

1850 год — Англия и Штаты договорились о совместном возведении Панамского канала;

1928 год — завершилась работа над первым изданием Оксфордского словаря английского языка;

1935 год — в Советском Союзе создано спортивное общество «Спартак»;

1971 год — запущена орбитальная станция «Салют» — первая в СССР.

В День подснежника появились на свет отец психофизиологии Густав Теодор Фехнер, первооткрыватель плутония Гленн Теодор Сиборг, звезда Голливуда 50-х годов Джейн Мэнсфилд, певица Анна Герасимова, звезда Comedy Woman Наталья Еприкян, теннисистка Мария Шарапова и другие знаменитости.

Именины 19 апреля

И напоследок обратимся к святцам. 19 апреля 2024 года справляют именины:

Фото: Shutterstock/FOTODOM Именины 19 апреля

Мы разобрались с тем, какой праздник приходится на 19 апреля 2024 года. Эта дата объединила такие несовместимые вещи как металлоотходы, подснежники, Крым, цветущие яблони и полиграфию. Между тем для говеющих — это очередная сыроедческая пятница. Есть можно только термически не обработанную пищу.

Читайте также:

Майские праздники — 2024: как отдыхаем и почему не стоит брать отпуск

Материнский капитал в 2024 году: кому он положен и сколько платят

Налоговый вычет в 2024 году: кто и как может вернуть деньги с НДФЛ

Сухая чувствительная кожа лица: причины и особенности ухода

Весенний маникюр 2024 года: манго, балеткор и вариации френча