Пилот рассказал, как пассажиры занимаются сексом «во всех возможных позах»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажиры самолетов нередко уединяются в кабинках туалетов, чтобы вступить в интимную связь, рассказал изданию Mallorca Magazine опытный пилот Рейк Зеефельд. В иных случаях люди занимаются сексом прямо на сиденьях, отметил он.

Иногда пары исчезают в бортовом туалете. Другие занимаются сексом во всех возможных позах на сиденьях, — рассказал пилот.

Он добавил, что члены экипажа всегда замечают таких пассажиров, однако редко обращают на это внимание. Вмешиваться приходится только в том случае, если они мешают другим людям.

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