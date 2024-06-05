Пенсионерам рассказали, что надо учесть при планировании длительных поездок Турэксперт Бокарева: пенсионеры должны учитывать длительность поездки

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При планировании поездки пенсионеры должны учитывать прежде всего ее длительность, рассказала «ФедералПресс» эксперт в сфере внутреннего туризма, сервиса и гостеприимства Анастасия Бокарева. По ее словам, также нужно тщательно выбирать транспорт, на котором состоится поездка.

Если расстояние очень большое, то лучше отдать предпочтение ближайшим направлениям или по возможности отправиться с пересадкой и провести время в городе пересадки. Это позволит «перевести дыхание» перед следующей поездкой до пункта назначения и получить дополнительный туристический опыт, – объяснила специалист.

Эксперт отметила, что автобусная поездка длительностью более шести часов будет утомительной, поэтому нужно учитывать особенности каждого вида транспорта для своего путешествия. Также нужно помнить об индивидуальных особенностях и противопоказаниях. Оптимальным вариантом будет поезд, так как в нем у человека есть возможность свободно перемещаться, при этом нет перепада высот.

Рекомендуется выбирать для проживания в путешествии невысокий этаж, так как могут случиться проблемы с лифтом, добавила Бокарева. Кроме того, нужно учесть возможную акклиматизацию и смену часовых поясов во время поездок, так как организму потребуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Ранее стало известно, что порядка 65% граждан России в текущем году планируют заняться внутренним туризмом во время отпуска. При этом более половины из них хотят отправиться в путешествие на автомобиле.