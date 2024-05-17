Нутрициолог рассказала, как правильно питаться на пикнике Нутрициолог Веселова: для пикника лучше выбрать сезонные фрукты

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Для пикника лучше выбрать сезонные фрукты и ягоды, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Екатерина Веселова. По ее словам, летом на природу не рекомендуется брать готовые блюда и фастфуд.

Выберите для пикника сезонные фрукты и ягоды, хрустящую листовую зелень и свежие сезонные овощи, орехи, семена, хлеб на закваске, крекеры с хорошим составом, нерафинированные растительные масла (оливковое, тыквенное, масло авокадо), — объяснила специалист.

Нутрициолог отметила, что нужно обязательно взять с собой термосумку с аккумуляторами холода, чтобы еда не испортилась. Не рекомендуется брать на пикник готовые блюда, фастфуд и кулинарию, поскольку жара способствует размножению патогенных микроорганизмов, что приводит к порче продуктов.

Если хочется приготовить шашлык на природе, нужно выбрать охлажденное мясо, добавила Веселова. Для хранения мяса также лучше взять термосумку, поскольку оптимальная температура его хранения — не выше 2–4 °C, подытожила нутрициолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Грязнова заявила, что детям до двух-трех лет есть шашлык не рекомендуется. При этом она допустила, что ребятам старше трех лет можно есть шашлык понемногу. Речь идет об одном или двух кусочках мяса.