Не делайте этого с клубникой: как не превратить ягоду в опасную отраву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клубника — одна из самых любимых ягод у детей и взрослых. И где бы она ни была приобретена или собрана, очень важно правильно ее помыть перед тем, как съесть.

Прежде всего нельзя использовать моющие средства для мытья посуды и мыло. На ягодах могут оставаться химические вещества, которые сделают любимый продукт опасным для здоровья.

Кроме того, клубнику не стоит мыть в горячей воде. Из-за этого может разрушиться структура ягоды, потеряться вкус. При этом такая вода не удаляет пестициды и бактерии.

Лучше всего мыть клубнику в дуршлаге под прохладной водой. Можно использовать соляно-уксусный раствор. Для этого нужно развести в литре воды одну столовую ложку соли и две столовые ложки уксуса. Замочить ягоды в растворе на 5–10 минут, а после тщательно промыть проточной водой.

Также клубнику можно помыть содовым раствором. Разведите в литре воды чайную ложку пищевой соды и промойте ягоду.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали: чтобы выбрать вкусную клубнику, нужно обратить внимание на черенок ягоды. По словам специалистов, если между ягодой и листиками есть расстояние, то клубника будет сладкой. Также важно выбирать ягоды однородного цвета и сухие.