Названы самые интересные и уникальные достопримечательности Северной Кореи Турэксперт Ансталь назвала горы Пэкту самым уникальным туристическим местом КНДР

Фото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Горы Пэкту

Самыми интересными и уникальными достопримечательностями Северной Кореи являются горы Пэкту, Мехян и водопад Пакен, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт подчеркнула, что любителям гор также стоит посетить массив Кымган, расположенный в юго-восточной части страны.

Водопад Пакен — один из трех известнейших водопадов КНДР. Любителям гор советую посетить массив Кымган. Он находится в юго-восточной части страны. Самая высокая точка это массива — гора Кымгансан. Также своей живописностью славятся горы Мехян. Из природных объектов можно выделить еще вулкан Пэктусан, правда, потенциально он является активным вулканом, — рассказала Ансталь.

Она отметила, что горы Пэкту являются для жителей священными, но тем не менее их часто посещают туристы. По словам эксперта, также стоит обратить внимание на архитектурные памятники. Она посоветовала посетить музей Корейской революции, прогуляться по большой городской площади Ким Ир Сена или побывать на Международной выставке дружбы, где представлены подарки от делегаций других стран.

Путешествуя по Северной Корее, главное — не забывать о правилах поведения. Есть обычные для нас вещи, которые там запрещены. После изучения правил заранее отдых у туриста пройдет спокойно и без эксцессов, — предупредила тревел-блогер.

Эксперт по туризму Татьяна Сапронова ранее рассказала, что у системы «все включено» есть свои минусы. По ее словам, в отеле могут не предупредить, что не все напитки и продукты входят в этот пакет услуг.