Назван самый популярный город для отдыха россиян летом 2024 года «Коммерсант»: авиабилеты в Сочи купил каждый пятый турист из России

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Сочи

Сочи вновь стал самым популярным направлением для отдыха у россиян этим летом, билеты туда приобрел каждый пятый гражданин страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минэкономразвития России. Уточняется, что в Сочи отправятся 21% жителей страны, а каждое четвертое бронирование на данное направление приходится на пассажиров с детьми.

Издание также ссылается на статистику одного из сервисов по продаже авиабилетов, согласно которой еще одним популярным местом для отдыха, практически не уступающим Сочи по продолжительности поездок, стали Минеральные Воды, хотя на них приходится около 5% заказов. Среднее время отдыха в обоих случаях составляет 10 дней. Уточняется, что 73% путешественников для отпуска воспользовались авиатранспортом.

В число лидеров по общему количеству туристов вошли Санкт-Петербург и Москва, на них приходится по 14% бронирований, а также Калининград (10%). Кроме того, 3% туристов предпочли провести отдых в Казани, по 2% выбрали Владивосток и Екатеринбург.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что лучшей альтернативой отдыху в Абхазии являются Сочи и Алтай. Она добавила, что тем, кто хочет полюбоваться на красивую природу, а не купаться в море, стоит выбирать для отдыха Алтай.