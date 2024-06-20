Москвичам рассказали, чем можно заняться в период мегаливней Турэксперт Ансталь: дождь является отличным поводом для посещения музеев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В период мегаливней можно провести время в тех местах, на которые обычно не хватает времени, считает тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт отметила, что дождь — это отличный повод посетить интересный музей, выставку или сходить на кинопремьеру. Кроме того, Ансталь посоветовала открыть для себя новые кафе или рестораны.

Мегаливень дает нам повод посетить места, на которые никогда не хватает времени. В дождь я советую не сидеть дома и отправиться в интересные музеи. Вы можете посетить интересные выставки, кинопремьеры. Плохая погода является также отличным поводом найти для себя новые кафе и рестораны. По моему мнению, и в прогулках под небольшим дождем с зонтиком есть своя романтика. Дома засиживать точно не стоит, — порекомендовала эксперт.

Ранее стало известно, что как минимум десять человек, в том числе ребенок, пострадали во время урагана в Москве, повреждены десятки автомобилей. В свою очередь в Московской области были замечены смерчи, о которых предупреждали синоптики. Telegram-каналы сообщают, что металлические листы выбили окна трамвая в Москве во время урагана. Пострадали два пассажира, инцидент произошёл возле станции метро «Бабушкинская».

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