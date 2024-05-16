Коуч раскрыл, стоит ли применять лайфхак с грейпфрутом для орального секса

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Секс-коуч Рич Юзвяк приветствовал эксперименты в постели в ответ на вопрос женщины, стоит ли попробовать вирусный лайфхак с использованием грейпфрута при оральном сексе, сообщает издание Slate. О такой необычной практике рассказала другой тренер по интимным вопросам, известная как Тетушка Энджел.

Женщина рассказала, что посмотрела интервью с Энджел, в котором та посоветовала обрезать грейпфрут с обеих сторон, проделать в нем дыру и надеть на половой орган мужчины, а затем приступить к оральному соитию.

Попробовать ли нам это с бойфрендом, безопасно ли это? Действительно ли это приятно? — спросила девушка.

Юзвяк одобрил инициативу, однако напомнил, что Тетушка Энджел рекомендовала прибегать к данному способу только с презервативом, так как сок грейпфрута может вызвать раздражение на органе мужчины. Коуч добавил, что его коллега Закари Зейн испробовал метод на себе и нашел его приятным.

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