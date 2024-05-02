Кинолог раскрыл, какие породы собак подойдут активным людям Кинолог Голубев: активным людям подойдет собака породы бордер-колли

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Активным людям подойдут собаки пород бордер-колли, шелти, австралийская овчарка, лабрадор-ретривер и сибирский хаски, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что бордер-колли нужны регулярные физические и умственные нагрузки.

В отсутствие [нагрузок] бордер-колли мгновенно превращается в ураган, разрушающий вашу квартиру. Чаще всего эту породу собак можно встретить в таких дисциплинах, как обидиенс, аджилити, фрисби и танцы с собаками, — пояснил кинолог.

Шелти тем временем умеют распознавать настроение хозяина. Им нравится упражняться, они легко обучаются. Чаще всего эту породу можно увидеть в фильмах, дог-шоу и на цирковой арене. Подстраиваться под настроение может и лабрадор-ретривер. Эти питомцы хорошо ладят со всеми членами семьи и часто используются для помощи людям с ограниченными возможностями. Голубев уточнил, что австралийская овчарка может стать компаньоном для пробежек. Этой породе нужна постоянная физическая нагрузка. Сибирский хаски же подойдет любителям зимних видов спорта.

Если вы планируете завести такую собаку в квартире, будьте готовы тратить большое количество времени на выгул и активные занятия с любимцем, иначе собака загрустит и будет громить квартиру или попытается убежать на самостоятельную прогулку, — заключил Голубев.

Кинолог ранее рассказал, что нужно заниматься воспитанием собаки с детства, чтобы отучить питомца прыгать на хозяина или прохожих в порыве радости. По его словам, такое поведение следует пресекать еще в щенячьем возрасте.