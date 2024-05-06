Кинолог посоветовал, с кем не стоит оставлять собаку на время отпуска Кинолог Голубев: не стоит оставлять собаку в сомнительной зоогостинице

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Не стоит оставлять собаку на время отпуска в сомнительной зоогостинице или на передержке, где находятся другие животные, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО кинолог подчеркнул, что также не надо отдавать домашнего любимца людям, у которых нет опыта общения с животными.

Не стоит доверять любимца незнакомому человеку, у которого нет опыта общения с животными, также избегайте сомнительных зоогостиниц, которые не соответствуют стандартам. Не стоит отдавать собаку в квартиру к человеку, который берет на передержку разных животных, — пояснил Голубев.

Чтобы подобрать хорошую зоогостиницу, нужно проверить все сертификаты и документы на соответствие ГОСТу. Кроме того, у ветеринаров и сотрудников должна быть необходимая квалификация. С хозяином собаки обязаны заключить договор. В нем прописывается информация о питомце. Голубев добавил, что важно обратить внимание на клетку или комнату, где будет находиться домашний любимец.

Отдавая собаку на передержку, важно убедиться в способностях догситтера. Стоит спросить, имеет ли он базовое кинологическое образование и знает ли, как ухаживать за питомцами. Кинолог отметил, что наличие других животных в квартире может создать небезопасную ситуацию для собаки.

Доктор ветеринарных наук Андрей Руденко ранее предупредил, что жаркая погода представляет опасность для собак, особенно для карликовых и брахицефалических пород. По его словам, в зоне риска — мопсы, бульдоги, гриффоны и пекинесы.