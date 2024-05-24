Эксперт назвал необычное удобрение, которое заставит розы пышно цвести Эксперт Клейтон посоветовал удобрять розы банановой кожурой и кофейной гущей

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Банановая кожура является прекрасным удобрением для роз, сообщило издание «Доктор Питер» со ссылкой на эксперта Брайана Клейтона. По его словам, эти пищевые отходы богаты калием, который очень любят эти цветы.

При этом специалист отметил, что для того, чтобы такое удобрение дало максимальный эффект, с ним нужно правильно обращаться. Он посоветовал после очистки банана не выбрасывать кожуру в мусор, а сразу отложить в сторону и затем тщательно измельчить. После этого следует сразу начать удобрять цветы, причем кожуру необходимо «втереть» в почву, а не оставлять лежать на земле. В противном случае розы могут не получить питательных веществ, кроме того, запах привлечет различных вредителей.

Также Клейтон посоветовал использовать для удобрения роз кофейную гущу, поскольку она, по его словам, способствует улучшению структуры почвы и добавляет в нее азот. При этом важно не переборщить, иначе почва станет кислой, что негативно отразится на цветах.

Ранее сообщалось, что избавиться от муравейника на газоне дачникам помогут лимонный сок и уксус. Также специалисты посоветовали использовать для этого приманки и даже хищников. Из других методов борьбы эксперты советуют механическое удаление, поскольку регулярная перекопка газона разрушит муравейники и нарушит жизнь колонии. Также можно использовать специальные приманки с инсектицидами, однако тут нужна осторожность, особенно при наличии детей или домашних животных.