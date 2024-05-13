Дачникам рассказали о пользе приствольных кругов для деревьев Биолог Краснов: приствольные круги помогают деревьям получать питание

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Чтобы обеспечить деревьям на даче комфортные условия, рекомендуется использовать приствольные круги, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» биолог Михаил Краснов. По его словам, приствольные круги помогают деревьям получать питание и меньше болеть.

Эксперт объяснил, что посаженному молоденькому деревцу или кустику приствольные круги помогут правильно прижиться, меньше болеть и получать в полной мере питание. Приствольные круги — это участок почвы вокруг ствола, благодаря которому деревья не будут конкурировать с другими растениями за питательные вещества, подкормку и воду.

Чтобы определить диаметр приствольного круга, нужно измерить ширину кроны дерева, отметил биолог. Также, чтобы обработать такой участок почвы, можно засыпать его слоем декоративной коры, что позволит избежать возникновения сорняков и появления майских жуков. Если нет возможности использовать кору, можно выложить слой скошенной травы, которая будет не только защитой для растения, но и питанием.

Краснов добавил, что можно посадить цветочки в приствольном круге, однако лучше использовать однолетки. Если разместить под деревом лилейники или хосты, они быстро разрастутся, а их корневая система перекроет дереву кислород, подытожил эксперт.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что в период весенних заморозков садовые деревья могут пострадать, особенно это касается яблонь. Он посоветовал удалять поврежденные холодом цветки и подкармливать деревья.