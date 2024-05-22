Дачникам рассказали, как в сохранности перевезти на участок саженцы Эксперт по логистике Коптев: саженцы на дачу нужно перевозить вместе с землей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Саженцы нужно перевозить на дачу с комом земли, рассказал в беседе с LIFE.ru директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев. По его словам, перед перевозкой нужно ознакомиться с условиями для каждого отдельного растения.

Например, розы и флоксы не переносят доставку дольше одного дня, объяснил эксперт. Чтобы довезти в сохранности саженцы, нужно завернуть во влажную ткань корень с кусками грунта. После этого следует обернуть его высокопрочной оберточной бумагой. Однако полиэтилен или пленка не подойдут, поскольку листьям нужен воздух.

Специалист отметил, что если цветы в горшках, их нужно обмотать в несколько слоев пузырчатой пленки, чтобы из горшка не высыпалась земля. Если цветы небольшого размера, их можно привязать друг к другу и к коробке скотчем.

Для саженцев и цветов, которые перевозятся в грузовике, нужно сделать специальный защитный каркас из деревянных досок или брусков, добавил Коптев. Такую обрешетку нужно поместить в коробку с цветами, тогда она сможет сохранить груз при перевозке, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что при выборе рассады земляники стоит обратить внимание на ее возраст, ей не должно быть более года. Уточняется, что нужно посмотреть на состояние растений, на них не должно быть признаков болезней и вредителей.