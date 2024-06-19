Дачникам подсказали, как правильно ухаживать за горохом Садовод Крюкова: горох необходимо правильно удобрять и обильно поливать

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Садовод Наталия Крюкова дала шесть рекомендаций по уходу за горохом, чтобы культура дала богатый урожай. По ее словам, в первую очередь необходимо высадить его таким образом, чтобы на растение попадало как можно больше солнечного света, передает «Доктор Питер».

Горох очень любит воду, это растение можно назвать настоящим водохлебом. Поэтому поливать его следует не менее двух раз в неделю, используя 10 литров воды на три метра грядки. Следите, чтобы в жару растению тоже хватало воды, — добавила эксперт.

Также необходимо разрыхлять почву после полива, чтобы горох впитал всю влагу, а земля насытилась кислородом. Кроме того, важно вовремя собрать урожай, чтобы не снизилась плодовитость. На месте сорванных стручков в скором времени будут расти новые.

Кроме того, садовод посоветовала защитить культуру от птиц, например, вывесив над ней «накидки» из рыболовной сети. Наконец, гороху нужно правильное удобрение, например «Фолирус» или «Реаком». Также его можно сделать из нитрофоски и воды, тогда потребуется пять литров удобрения на один квадратный метр.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в июне лучше всего сажать кабачки и баклажаны. Он отметил, что также огромным урожаем могут порадовать высаженные в первый месяц лета фасоль, тыква, капуста различных видов и зелень: шпинат, салат и укроп.