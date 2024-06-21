Дачникам подсказали, как обнаружить на участке клещей «БелНовости»: белая ткань и особые ловушки помогут выявить на участке клещей

Клещей на дачном участке можно обнаружить с помощью белой ткани или специальных ловушек, рассказало издание «БелНовости». Также оно посоветовало внимательно осматривать домашних животных, если они есть.

Как сказано в материале, опасные паукообразные паразиты любят прятаться в кустарниках, высокой траве и влажных местах, поэтому важно проявлять бдительность при прогулке возле леса или в тенистых местах с увлажненной почвой.

Обнаружить клещей поможет метод «белого полотенца», который заключается в том, что тканью соответствующего цвета нужно провести по кустам и траве, чтобы паразиты за нее зацепились. Другой способ подразумевает использование специальных клещевых ловушек, которые содержат вещество, привлекающее вредителей.

При наличии на даче домашних животных летом следует тщательно осматривать их на наличие клещей. Особое внимание нужно уделить животу, шее и ушам питомца, для большей эффективности можно использовать специальную расческу. Наконец, при невозможности самостоятельно проверить участок, можно обратиться к специалистам дезинсекционной службы, сказано в материале.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что с начала сезона в больницы обратились более 248 тысяч укушенных клещами россиян. Чаще всего клещи кусали в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Иркутской, Томской, Тюменской, Новосибирской областях и Республике Удмуртия. На сегодняшний день привиты против клещевого энцефалита 3,3 млн человек.