Дачникам назвали вредителей, появляющихся в мае в огороде Биолог Марьинский: в мае в огороде появляются тля и майские жуки

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В мае в огороде появляются такие вредители, как майские жуки, тля и долгоносики-цветоеды, рассказал «Москве 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По его словам, также в это время в огороде появляются паутинные клещи.

Осенью самки тли откладывают на растениях яйца. Как только становится достаточно тепло и начинают появляться зеленые листья, оттуда выходит новое поколение вредителей. К тому же самки тли могут рождать новых насекомых без оплодотворения. И делают это очень быстро, — объяснил биолог.

Эксперт отметил, что для огорода вредны личинки майских жуков, которые весной вылупляются из куколок. Они живут в почве и питаются зелеными частями растений, а также вредят корневой системе.

Опасаться следует и паутинных клещей, добавил Марьинский. Они часто остаются незамеченными из-за маленького размера, однако из-за этих клещей погибают растения. Кроме того, проблемы могут доставить долгоносики-цветоеды, они наиболее опасны для груш и яблонь.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал дачникам, что борщевик отличается от других растений большими зелеными и глубоко разрезанными листьями зубчатой формы. По его словам, сорняк также выделяется на фоне остальных культур соцветиями, похожими «на зонтики».