Дачникам назвали три фатальные ошибки, которые погубят весь урожай томатов Дачникам рассказали, что неправильный полив помидоров может погубить весь урожай

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Одной из главных ошибок при выращивании помидоров, которые могут погубить весь урожай, является неправильный полив, сообщает ИА Stavropol.Media. Томаты требуют равномерного увлажнения почвы, иначе плоды могут растрескаться и заболеть вершинной гнилью. Кроме этого, для успешного роста и плодоношения помидоров им необходимо много солнечного света.

Томаты требуют минимум 6-8 часов прямых солнечных лучей в день. Дачникам следует отказаться от плотной посадки рассады, поскольку это не только снижает доступ света, но и провоцирует развитие различных болезней из-за плохой циркуляции воздуха. Каждому растению должно хватать места для роста и доступа к солнцу, это поможет плодам лучше созревать.

Среди наиболее распространенных ошибок при выращивании помидоров также встречается избыточное использование удобрений. К примеру, речь идет об азотных веществах: они приводят к активному росту зеленой массы, но при этом задерживают формирование и созревание плодов. Питание томатов должно быть сбалансированным. Дачникам посоветовали использовать фосфор и калий, способствующие улучшению качества плодов и развитию корневой системы.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что в борьбе с сорняками очень важно правильно применять механические инструменты. Он подчеркнул, что вручную удалять их очень трудоемко, поэтому лучше использовать тепло и применять садовый факел. В качестве альтернативного метода Чаплин также посоветовал использовать мульчу, которая образует барьер для сорняков, предотвращая их прорастание и рост.