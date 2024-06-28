Дачникам назвали растения, которые прогонят мух Агроном Яковлев: герань и папоротники прогонят мух с дачи

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Чтобы прогнать мух с дачи, можно украсить ее геранью или папоротниками, рассказал aif.ru агроном Василий Яковлев. По его словам, также от назойливых насекомых помогут полынь, томаты и тмин.

Отличное противомушиное средство — практически все виды гераней. Недаром многие окна в сельских домах наших бабушек украшали именно они. <...> Так что герань — средство, проверенное временем, — объяснил эксперт.

Агроном отметил, что можно разместить на участке полынь, папоротники и кусты бузины. Однако за последними нужно ухаживать и вовремя обрезать, иначе корневая поросль навредит не только насекомым, но и другим растениям.

Мух можно отогнать томатами, в том числе и высушенными цветками растения, а также крапивой, добавил Яковлев. Крапиву рискованно использовать, так как ее нельзя поселять среди домашних цветов, а в сушеном виде она не поможет в борьбе с насекомыми. Кроме того, рекомендуется использовать тмин, так как он отпугивает мух благодаря аромату семян, подытожил агроном.

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