Baldur’s Gate 3 может выйти на iPad и iPhone в 2025 году

Фото: Larian Studios

Baldur's Gate 3

Вслед за ПК-версиями Resident Evil и Death Stranding одна из лучших игр 2023 года, Baldur's Gate 3, выходит на флагманские iPhone и iPad, сообщил в Twitter (X) блогер Dame Tech. Согласно источнику блогера, Baldur's Gate 3, получившая множество наград и признание критиков ролевая игра, названная игрой года на The Game Awards 2023, появится в мобильном App Store уже в начале 2025 года.

Ожидается, что игра будет выпущена для iPad Pro и iPhone 15 Pro, оснащенных чипами M-серии Apple. Pro с чипом M-серии от Apple. К моменту выхода Baldur's Gate 3 будут доступны на iPhone 16 Pro и Pro Max, которые также могут поддерживать игру.

Apple портирует на смартфоны и планшеты исключительно AAA-игры для ПК, выделяя App Store на фоне более казуального Google Play Store. Портируя полноценные игры на мобильные устройства, Apple может привлечь больше пользователей и увеличить продажи своих флагманских устройств.

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