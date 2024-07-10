Актриса Карина Мурашкина рассказала, как предпочитает отдыхать Актриса Мурашкина рассказала, что не любит экстремальный отдых

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Карина Мурашкина

Актриса Карина Мурашкина рассказала NEWS.ru, что не является любительницей экстремального отдыха. На мероприятии, посвященном запуску бренда премиальных тревел-ивентов NEVEREND, она поделилась, что не очень любит скорость, не хотела бы прыгать с парашютом, но предпочла бы позагорать на пляже или сходить на шопинг.

К скорости никак не отношусь, не очень люблю. Мы однажды снимали «VK места», ездили в Сочи и катались на болидах. Мы очень быстро ехали, это было максимально страшно. Больше мне не хочется. <...> Нет желания прыгать с парашютом. Я для вас максимально неинтересный герой, мне не очень это все, — отметила она.

Кроме того, артистка сообщила, что раньше любила отдых в горах, но со временем устала подниматься на высоту. Она добавила, что, возможно, по прошествии времени ей снова захочется в горы.

Может быть, пройдет какое-то время, и я снова [отправлюсь] в горы, снова экстрим. Пока так много работы, что как будто бы вообще ни до какого экстрима. Хочется просто ходить на шопинг, пить пиво, развлекаться, отдыхать, лежать. <...> Я за смешанный отдых. Но горы и какие-то походы пока что — нет. Правда, так много работы, что хочется просто лежать. На экспедицию в Антарктиду поехать бы не рискнула. Но у меня нет такого, что я хочу преодолеть какую-то вершину, это не мое. Мечтаю поехать в Америку, какой-нибудь Нью-Йорк, по местам Кэрри Брэдшоу, — поделилась Мурашкина.

Также актриса рассказала, что недавно первый раз побывала в Париже. Она ездила туда с лучшим другом, и ей очень понравилось.

Мы каждый день пили пиво и ели улиток, это было супер. И конечно же, башня запомнилась. И мужик, который развел меня на видосы за €60, но мы сторговались, было €80, а купили за €60, — сказала артистка.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что самым комфортным зарубежным курортом для летнего отдыха является Марокко. В беседе с NEWS.ru турэксперт уточнила, что там держится температура в пределах 20–25 градусов тепла в летний сезон. По ее словам, туда также можно добраться прямым рейсом.