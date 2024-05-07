Агент по недвижимости подсказал, как выбрать дачу для аренды на лето Агент по недвижимости Шмелев: при выборе дачи на лето нужно изучить местность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе дачи для аренды на лето необходимо изучить местность, посоветовал агент по недвижимости Владимир Шмелев. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что, если в семье нет автомобиля, важно понять, как добираться до дачи. Иначе можно столкнуться с трудностями при поездке на участок в выходные.

Если в семье нет автомобиля, нужно понять, как будете добираться до дачи. Чтобы не получилось так, что вы арендовали участок, а через пару выходных поняли, что ездить туда неудобно, — пояснил Шмелев.

Лучше отказаться от дома вблизи дороги. Постоянный шум от автомобилей может помешать отдыху. Также следует изучить, кто живет по соседству, нет ли рядом баз отдыха, которые не располагают к тихому времяпрепровождению. Шмелев порекомендовал выбирать дачу вдали от мусорных полигонов и болот.

После того, как удалось найти подходящий участок, нужно осмотреть дом. Далее следует составить договор и акт приема-передачи. Эксперт посоветовал описать имущество и все его дефекты, чтобы при окончании срока аренды не возникло трудностей. Договор должен заключаться с самим владельцем участка.

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