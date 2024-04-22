22 апреля: Вадим Ключник, день рождения Ленина и праздник плутов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздники 22 апреля

22 апреля — 113-й день 2024 года. Новый год наступит через 253 дня. В Советском Союзе в этот день на улицах развевались флаги, а в детских садах устраивали утренники в честь дня рождения главного идеолога СССР Владимира Ильича Ленина. Современные жители России в этот день продолжают соблюдать Великий пост, поминают мученика Вадима Персидского и чистят родники после долгой зимы. Расскажем, какие еще исторические праздники и памятные даты приходятся на 22 апреля 2024 года.

Какие праздники отмечает 22 апреля православный мир

У восточных христиан 22 апреля 2024 года продолжается Великий пост. В этот день разрешено ставить на стол пищу, не прошедшую термическую обработку: орехи, сухофрукты, семечки, мед.

Также на 22 апреля выпадает день поминовения мученика Вадима Персидского, который погиб на территории современного Ирана во второй половине IV века за веру в Иисуса во время гонений царя Сапора на христиан.

В народе этого святого также называют Вадим Ключник, поскольку считается, что он покровитель чистых ключей, родников и подземных источников. На Руси 22 апреля традиционно чистили от зимнего мусора, листьев и веток окрестные источники. Вода, набранная из них в этот день, считалась целебной.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 22 апреля 2024 года

Другие события, отмечаемые 22 апреля в России и в мире

22 апреля в России и в других странах мира отмечают ряд событий.

По всей планете 22 апреля 2024 года будут отмечать такой праздник, как День Земли. Каждый понимает его смысл по-своему: для кого-то важнее всего прогресс и развитие человечества, населяющего Землю. Другие люди считают нужным прежде всего беречь планету от последствий, к которым приводят многие достижения цивилизации.

Еще в этот день будут отмечать важную для себя дату поклонники жевательного мармелада. Это лакомство появилось в Британии в начале позапрошлого века, когда кондитер Джон Гордон смешал вместе сахар, пюре из фруктов и желатин.

Празднование дня весенних брудершафтов подойдет тем, кто впервые встречается с друзьями после долгой зимы. Самое время пообщаться за вкусным обедом, а выпить на брудершафт можно и чашку с кофе.

Сегодня свой день отмечают и те, кто любит мухлевать. Как правило, этот термин применяют к людям, которые ведут нечестную игру. Впрочем, если игра идет по-крупному, то это уже мошенничество.

Фото: Shutterstock/FOTODOM День 22 апреля

Какие исторические праздники и памятные события произошли 22 апреля

22 апреля 2024 года можно будет отметить ряд исторических праздников и вспомнить некоторые важные даты.

1370 год — в Париже по повелению короля Карла V Мудрого началось строительство крепости для защиты от возможного нападения британцев, с которыми в то время Франция находилась в состоянии войны. Позже этот замок стал печально известен как Бастилия — тюрьма для особо опасных государственных преступников.

1500 год — корабли португальской эскадры под предводительством исследователя и путешественника Педру Алвариша Кабрала причалили с побережью, которого не было на картах. Позже территория, куда высадились португальцы, получила название Бразилия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Памятные даты 22 апреля

1509 год — на английский престол вступил Генрих VIII Тюдор, который расширил полномочия британских монархов и стал основателем англиканской церкви, чтобы избежать запрета папы римского на разводы, действующего для католиков.

1832 год — в Российской империи по указу Николая I было учреждено Министерство иностранных дел.

1838 год — в Нью-Йорк прибыл пассажирский пароход «Сириус». Он впервые в мире пересек Атлантику без использования парусов — на колесном ходу.

1863 год — в Москве прошло первое заседание Городской Думы.

1864 год — по решению Конгресса США на всех долларовых банкнотах стали печатать фразу In God We Trust (англ. — «Мы верим в Бога»).

1915 год — в ходе Первой мировой войны Германия впервые применила отравляющий газ — 168 тонн хлора было распылено над позициями англо-французских войск под Ипром.

1943 год — швейцарский химик Альберт Хофманн публично заявил, что синтезированное им вещество ЛСД имеет галлюциногенные свойства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Значимые события 22 апреля

1969 год — американские микрохирурги в Хьюстоне впервые провели трансплантацию человеческого глаза.

В разные годы в этот день родились:

1592 год — немецкий математик Вильгельм Шиккард, придумавший и сконструировавший первый в мире арифмометр.

1724 год — философ, основоположник классической немецкий философии, известный своим категорическим императивом «Не делай другому того, чего не желаешь себе», Иммануил Кант.

1766 год — французская писательница, автор произведений «Коринна, или Италия», «Дельфина», «О Германии» баронесса Анна-Луиза Жермена де Сталь-Гольштейн.

1834 год — французский физик, создавший первый в мире свинцовый аккумулятор, Гастон Планте.

1853 год — французский антрополог, криминалист, впервые в мире разработавший систему судебной идентификации, Альфонс Бертильон.

1870 год — российский революционер, идеолог и основатель Советского Союза Владимир Ульянов, вошедший в историю под псевдонимом Владимир Ленин.

1899 год — русский писатель, переводчик, поэт, энтомолог, наиболее известный благодаря своему скандальному роману «Лолита», Владимир Набоков.

1904 год — американский ученый, физик, создавший атомную бомбу, Роберт Оппенгеймер.

1937 год — культовый американский актер, известный по фильмам «Пролетая над гнездом кукушки», «Отступники», «Пока не сыграл в ящик», «Лучше не бывает», «Несколько хороших парней», Джек Николсон.

1966 год — советские актеры, братья-близнецы, исполнившие главные роли в детской киноленте «Приключения Электроника», Владимир и Юрий Торсуевы.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press Дни рождения 22 апреля

1986 год — американская актриса, известная по лентам «Никогда не сдавайся», «Лига справедливости Зака Снайдера», «Северная страна», «Альфа Дог», «Блудливая Калифорния», Эмбер Херд.

Также в этот день мир покинули:

1616 год — испанский писатель, прославившийся созданием одного из величайших произведений мировой литературы «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», Мигель де Сервантес Сааведра.

1933 год — британский инженер, конструктор, один из создателей автоконцерна «Rolls-Royce» Генри Ройс.

1994 год — 37-й президент Соединенных Штатов Америки, главный «герой» Уотергейтского скандала Ричард Никсон.

2011 год — советский актер, известный по фильмам «Покровские ворота», «Безымянная звезда», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Выстрел», «Обыкновенная история», «Человек-амфибия», а также озвучивший Слоненка в серии мультфильмов про Слоненка, Обезьянку и Удава, Михаил Козаков.

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