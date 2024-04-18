С начала високосного 2024 года прошло уже 109 дней. Пришло время поговорить о культурном наследии и помыть окна. Рассказываем, чем примечательна дата 18 апреля: какой праздник отмечают в разных уголках света и чем стоит заняться, чтобы привлечь удачу. Не забудем и про интересные факты, а напоследок приведем список именинников.
День победы в Ледовом побоище — праздник 18 апреля в России
Начнем с отечественных памятных дат и праздников. В России 18 апреля — День воинской славы. Он приурочен к годовщине победы войска Александра Невского в Ледовом побоище. Битва состоялась в 1242 году. Она пришлась на 5 апреля по юлианскому календарю. Но федеральный закон опирается на новый стиль, так что в итоге День воинской славы стали отмечать 18 числа.
На Чудском озере столкнулись рыцари Ливонского ордена (к тому времени взявшие Псков и Копорье) и войско князя Александра Невского. Под предводительством полководца сражались новгородцы, суздальцы и псковичи. Им удалось разгромить захватчиков, причем этот случай стал беспрецедентным: пешие отряды одолели рыцарей, бившихся верхом на лошадях. Эта победа послужила очередным доказательством военного искусства Александра Невского. И 18 апреля 2024 года Россия в очередной раз вспомнит события того времени.
Радио и памятники — всемирные праздники 18 апреля 2024 года
Теперь поговорим о всемирных праздниках 18 апреля 2024 года. Первый из них учрежден советом ИКОМОС — Международным советом по сохранению памятников и достопримечательностей (комитет действует и на территории России). По инициативе организации 18 апреля отмечают День всемирного наследия, он же День памятников и исторических мест.
Праздник 18 апреля имеет прежде всего просветительский характер. В ИКОМОС хотели обратить внимание общественности на проблемы сохранения мирового наследия и популяризации культуры. Для этого в разных уголках света проводят конференции и лекции. А многие музеи, в том числе расположенные на территории исторических архитектурных комплексов, на день объявляют свободный вход.
Второй всемирный праздник, приходящийся на середину апреля, связан с развитием радиосвязи. Речь идет о Всемирном дне радиолюбителя. Это радостная дата для энтузиастов радиодела. Она приурочена к годовщине создания Международного любительского радиосоюза. Союз был организован 18 апреля 1925 года и объединил инженеров-самоучек, коллекционеров и экспериментаторов со всего света. Кстати, в РФ также существует соответствующая организация — Союз радиолюбителей России. Любительские радиостанции — важное звено в развитии радиосвязи и подспорье во время ЧС.
Федул Ветреник — народный праздник 18 апреля
Нельзя рассказать, какой праздник справляют 18 апреля, не обратившись к народному и церковному календарям. РПЦ вспоминает мучеников Феодула и Агафопода. Жившие в Фессалониках в III–IV веках они славились проповедями и чудесами исцеления. По велению фессалоникийского правителя, поддерживающего гонения на христиан, они были схвачены, заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам. Но они не только не отказались от Христа, но и обратили в христианскую веру других заключенных. За это оба были приговорены к смерти.
В России праздник 18 апреля стали называть Федулом Ветреником, или же Федуловым днем и Федулом Теплым. Славяне верили, что к этому сроку весна успела укрепиться, воздух прогрелся, а значит, пришло время отворять окна. С окнами и связаны главные поверья праздника:
- если вымыть окна на Федула, в дом придет благополучие;
- нельзя выливать за окна воду и остатки еды — можно спугнуть счастье;
- жителям частных домов стоит отгонять от окон птиц и животных — они являются предвестниками беды.
В Федулов день приводили в порядок жилище и варили щи. А еще стирали и сушили на свежем воздухе полотенца. Чистые полотенца раздавали членам семьи. Это якобы помогало привлечь удачу.
Приметы на 18 апреля
С народным праздником 18 апреля связаны разнообразные погодные приметы. Чтобы узнать, чего ждать от будущего, достаточно прислушаться к голосу природы:
- снег на дне оврага означает, что пришло время пахоты;
- чибис кричит перед приходом хорошей погоды;
- если птицы строят гнезда с солнечной стороны, а осы — на открытых местах, лето выдастся пасмурным;
- ночная прохлада после теплого дня предвещает дожди;
- если из березы течет много сока, лето выдастся ненастным;
- птицы молчат перед непогодой.
Интересные факты про 18 апреля
Продолжаем выяснять, чем примечательна дата 18 апреля. День памятников и мытья окон — это также годовщина ряда исторических событий. Вот некоторые из них:
- 1718 год — в России введены ордена и прочие почетные государственные награды;
- 1846 год — американец Роял Хаус запатентовал телеграф;
- 1902 год — впервые в истории использована дактилоскопия — средство опознания по отпечаткам пальцев;
- 1922 год — основана команда МКС, позже переименованная в «Спартак»;
- 1923 год — основана спортивная организация «Динамо»;
- 1924 год — в Москве начали ходить регулярные автобусы;
- 1967 год — запущено систематическое воздушное сообщение между Москвой и Токио.
18 апреля появились на свет первая чемпионка ОИ в прыжках в высоту Этель Кэтервуд, конструктор вооружений Василий Бакалов, хоккеист-чемпион Вениамин Александров, исследователь генетики человека Джозеф Голдстайн, велогонщик-чемпион Владимир Каминский, шахматист Даниил Дубов.
Именины 18 апреля
И последние пару слов о праздниках 18 апреля 2024 года. Согласно святцам, на Федула справляют именины:
- Феодул;
- Федора;
- Георгий;
- Егор;
- Юрий;
- Марк;
- Семен;
- Филипп;
- Платон.
Вот мы и выяснили, какой праздник выпадает на 18 апреля 2024 года. Это подходящая пора для экскурсий, просветительских мероприятий и генеральной уборки. А еще это великопостный четверг, так что говеющим дозволена теплая пища без масла.
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