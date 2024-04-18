18 апреля: день Федула Ветреника, памятников, радио и мытья окон

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Праздники 18 апреля 2024 года

С начала високосного 2024 года прошло уже 109 дней. Пришло время поговорить о культурном наследии и помыть окна. Рассказываем, чем примечательна дата 18 апреля: какой праздник отмечают в разных уголках света и чем стоит заняться, чтобы привлечь удачу. Не забудем и про интересные факты, а напоследок приведем список именинников.

День победы в Ледовом побоище — праздник 18 апреля в России

Начнем с отечественных памятных дат и праздников. В России 18 апреля — День воинской славы. Он приурочен к годовщине победы войска Александра Невского в Ледовом побоище. Битва состоялась в 1242 году. Она пришлась на 5 апреля по юлианскому календарю. Но федеральный закон опирается на новый стиль, так что в итоге День воинской славы стали отмечать 18 числа.

На Чудском озере столкнулись рыцари Ливонского ордена (к тому времени взявшие Псков и Копорье) и войско князя Александра Невского. Под предводительством полководца сражались новгородцы, суздальцы и псковичи. Им удалось разгромить захватчиков, причем этот случай стал беспрецедентным: пешие отряды одолели рыцарей, бившихся верхом на лошадях. Эта победа послужила очередным доказательством военного искусства Александра Невского. И 18 апреля 2024 года Россия в очередной раз вспомнит события того времени.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru День победы в Ледовом побоище — праздник 18 апреля

Радио и памятники — всемирные праздники 18 апреля 2024 года

Теперь поговорим о всемирных праздниках 18 апреля 2024 года. Первый из них учрежден советом ИКОМОС — Международным советом по сохранению памятников и достопримечательностей (комитет действует и на территории России). По инициативе организации 18 апреля отмечают День всемирного наследия, он же День памятников и исторических мест.

Праздник 18 апреля имеет прежде всего просветительский характер. В ИКОМОС хотели обратить внимание общественности на проблемы сохранения мирового наследия и популяризации культуры. Для этого в разных уголках света проводят конференции и лекции. А многие музеи, в том числе расположенные на территории исторических архитектурных комплексов, на день объявляют свободный вход.

Второй всемирный праздник, приходящийся на середину апреля, связан с развитием радиосвязи. Речь идет о Всемирном дне радиолюбителя. Это радостная дата для энтузиастов радиодела. Она приурочена к годовщине создания Международного любительского радиосоюза. Союз был организован 18 апреля 1925 года и объединил инженеров-самоучек, коллекционеров и экспериментаторов со всего света. Кстати, в РФ также существует соответствующая организация — Союз радиолюбителей России. Любительские радиостанции — важное звено в развитии радиосвязи и подспорье во время ЧС.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 18 апреля 2024 года — Всемирный день радиолюбителя

Федул Ветреник — народный праздник 18 апреля

Нельзя рассказать, какой праздник справляют 18 апреля, не обратившись к народному и церковному календарям. РПЦ вспоминает мучеников Феодула и Агафопода. Жившие в Фессалониках в III–IV веках они славились проповедями и чудесами исцеления. По велению фессалоникийского правителя, поддерживающего гонения на христиан, они были схвачены, заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам. Но они не только не отказались от Христа, но и обратили в христианскую веру других заключенных. За это оба были приговорены к смерти.

В России праздник 18 апреля стали называть Федулом Ветреником, или же Федуловым днем и Федулом Теплым. Славяне верили, что к этому сроку весна успела укрепиться, воздух прогрелся, а значит, пришло время отворять окна. С окнами и связаны главные поверья праздника:

если вымыть окна на Федула, в дом придет благополучие;

нельзя выливать за окна воду и остатки еды — можно спугнуть счастье;

жителям частных домов стоит отгонять от окон птиц и животных — они являются предвестниками беды.

В Федулов день приводили в порядок жилище и варили щи. А еще стирали и сушили на свежем воздухе полотенца. Чистые полотенца раздавали членам семьи. Это якобы помогало привлечь удачу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Традиции 18 апреля

Приметы на 18 апреля

С народным праздником 18 апреля связаны разнообразные погодные приметы. Чтобы узнать, чего ждать от будущего, достаточно прислушаться к голосу природы:

снег на дне оврага означает, что пришло время пахоты;

чибис кричит перед приходом хорошей погоды;

если птицы строят гнезда с солнечной стороны, а осы — на открытых местах, лето выдастся пасмурным;

ночная прохлада после теплого дня предвещает дожди;

если из березы течет много сока, лето выдастся ненастным;

птицы молчат перед непогодой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Приметы 18 апреля

Интересные факты про 18 апреля

Продолжаем выяснять, чем примечательна дата 18 апреля. День памятников и мытья окон — это также годовщина ряда исторических событий. Вот некоторые из них:

1718 год — в России введены ордена и прочие почетные государственные награды;

1846 год — американец Роял Хаус запатентовал телеграф;

1902 год — впервые в истории использована дактилоскопия — средство опознания по отпечаткам пальцев;

1922 год — основана команда МКС, позже переименованная в «Спартак»;

1923 год — основана спортивная организация «Динамо»;

1924 год — в Москве начали ходить регулярные автобусы;

1967 год — запущено систематическое воздушное сообщение между Москвой и Токио.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press Диктилоскопия

18 апреля появились на свет первая чемпионка ОИ в прыжках в высоту Этель Кэтервуд, конструктор вооружений Василий Бакалов, хоккеист-чемпион Вениамин Александров, исследователь генетики человека Джозеф Голдстайн, велогонщик-чемпион Владимир Каминский, шахматист Даниил Дубов.

Именины 18 апреля

И последние пару слов о праздниках 18 апреля 2024 года. Согласно святцам, на Федула справляют именины:

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Именины 18 апреля

Вот мы и выяснили, какой праздник выпадает на 18 апреля 2024 года. Это подходящая пора для экскурсий, просветительских мероприятий и генеральной уборки. А еще это великопостный четверг, так что говеющим дозволена теплая пища без масла.

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