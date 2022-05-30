В российских банках резко снизились запасы золота Золотые запасы банков России за февраль — март сократились более чем на 20%

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Объем запасов золота у российских банков за период с 1 февраля по 1 апреля 2022 года сократился более чем на 20% — до 44 тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ЦБ. При этом показатель банковских активов по статье «драгоценные металлы и камни» является минимальным с августа 2019 года.

В пересчёте на <...> золото на 1 апреля 2022 года в банках хранилось 44 тонны драгметалла, тогда как по состоянию на 1 февраля — более 55 тонн. Сокращение остатков за этот период составило 11,4 тонны, или 20,6%, — говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что Банк России с 15 марта приостановил покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения. Также в России отменили НДС на золото в слитках, приобретаемое с целью инвестиций вместо валюты. Между тем аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов отметил, что инвестиционное вложение в золото достаточно интересно, однако хранить золото дома небезопасно, а положить в банковскую ячейку его можно только за отдельную плату. При этом в любом случае к слитку следует относиться бережно, так как любое повреждение снижает его цену при дальнейшей продаже.