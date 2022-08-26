Золото вместо денег: банки предложили клиентам забирать слитки Что лучше — хранить драгметаллы дома или оставить их на банковских счетах

Банки стали разрешать клиентам выводить с обезличенных металлических счетов (ОМС) физическое золото. В одних банках такая опция доступна всем клиентам, в других — только на основе индивидуальных договоров. NEWS.ru узнал у экспертов, что выгоднее и безопаснее — оставить золото на счете, забрать его домой или перевезти за границу.

За минусом комиссии

Банк «Приморье» позволил клиентам снимать физическое золото с металлических счетов во всех городах присутствия. Как выяснило издание Frank Media, со счета можно вывести от грамма до килограмма золота. Комиссия за вывод слитка с минимальным весом доходит до 11%, с максимальным — до 3%.

Забрать физическое золото можно и в других банках, но там опция действует для ограниченной группы клиентов. Например, в Совкомбанке услуга доступна клиентам, заключившим индивидуальный договор обслуживания по металлическим счетам (комиссию за вывод золота банк не раскрывает). У «Открытия» такая возможность есть только для клиентов — юридических лиц, комиссия — по согласованию с банком. У Сбербанка этот функционал действует только по ряду ранее открытых счетов. При снятии физического золота с металлического счета клиент оплачивает лишь стоимость изготовления слитка.

В чем суть металлического счета

Есть несколько способов вложить деньги в драгметаллы: можно купить непосредственно сами слитки (то есть физическое золото или серебро), приобрести монеты, использовать биржевые фонды золота или вложиться в обезличенные металлические счета.

Но на ОМС само золото не зачисляется — клиенты покупают лишь «вес» металла. При закрытии счета владелец обычно получает деньги, исходя из зачисленного на счет объема металла и текущих котировок банка. Но сейчас банки решили предложить людям вместо денег физическое золото.

Что выгоднее — ОМС или реальное золото

Тут многое зависит от объема металла, но в целом хранение на счете дешевле, говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. При покупке золота на счет инвестор теряет на спреде (разнице между ценой продажи и покупки) с официальным курсом порядка 5–7%, а при дальнейшей продаже — еще столько же, то есть суммарно около 10–15% от цены актива.

При покупке слитка, особенно мелкого, спред в пользу банка — это только начало истории. Дальше нужно либо арендовать ячейку, либо брать сейф, либо ставить сигнализацию. Для малых слитков все эти хлопоты не имеют никакого смысла. Задуматься о физическом хранении стоит, если у вас хотя бы полкило металла. То есть покупка на пару миллионов рублей, — сказал Емельянов.

По мнению главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, однозначного ответа на вопрос, что лучше — слитки золота или металлические счета, и вовсе нет. Перевод актива с ОМС в физическое золото — уже немалая потеря, говорит он. Комиссия в 3–11% во многом лишает сделку смысла. Кроме того, когда клиент захочет продать слиток банку обратно, он столкнется с сильной разницей курсов.

Так, на 26 августа Сбербанк продает 1 грамм золота за 4212 руб., а покупает — за 3144 руб. Разница — более 33%. То есть чтобы выйти в ноль по доходности, покупатель слитка должен подождать, пока золото подорожает хотя бы на треть, объясняет эксперт.

Но один из главных минусов ОМС — средства на металлических счетах не страхуются Агентством страхования вкладов. И если банк в наше кризисное время лопнет, деньги никто не вернет, отмечает Гойхман.

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Что безопаснее — хранение в банке или дома

Риск грабежа выше, чем риск потери актива при внезапном закрытии банка, считает глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Кроме того, и слитки, и инвестиционные монеты должны храниться в особых условиях: без допущения влажности, они не должны получить случайные царапины и т. п. Ведь даже отпечаток пальца на монете может снизить ее стоимость при продаже. Да и не всем по карману сделать специальный сейф для хранения золота дома. А для перевозки такого груза нужны транспорт и охрана, — говорит аналитик.

В складировании металла дома нет никакого экономического смысла, замечает Емельянов. Безопаснее разложить свои сбережения на различные активы: вклады, облигации, акции, фонды, наличную валюту. Вероятность потерять все при таком подходе — нулевая, а вот потерять или испортить слитки можно очень легко — например при перевозке, объясняет эксперт.

Перевозка золота за границу

Пытаться перевезти золото через границу и продать его, к примеру, в одном из банков СНГ — тоже сомнительная история. Банки предпочитают выкупать свое золото с фирменным клеймом. Чужое, да еще и из подсанкционной страны, вряд ли получится выгодно продать, считает Емельянов.

Будут либо комиссии за дополнительную оценку качества, либо какие-то другие жесткие условия. И это не считая потерь на конвертации в рубли или доллары, потому что в банке СНГ вам заплатят за слиток в местной валюте, — говорит эксперт.

К тому же, указывает Деев, при перевозке золота за границу действует ряд ограничений.

Золото должно декларироваться как товар для личного пользования, его стоимость не должна превышать €10 тысяч при перевозке авиатранспортом и €1,5 тысячи при перевозке другим видом транспорта. Ограничение по весу — 50 кг (если эти нормативы превышены, нужно будет доплатить таможне 30% от суммы превышения. — NEWS.ru). Продавать золото в заграничных банках стоит, убедившись, что цена покупки слитка или монет значительно превышает стоимость продажи в России, — объяснил Деев.

При этом котировки золота меняются ежедневно, отмечает эксперт.