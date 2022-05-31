На фоне заметного укрепления рубля многие для себя решили, что именно сейчас настал удачный момент для приобретения валюты. Но у банков покупать её невыгодно — слишком велик спред, к тому же «живые» доллары далеко не всегда можно найти в обменниках. Дешевле приобретать доллары и евро через брокерский счёт по биржевому курсу. Правда, обналичить средства всё равно не получится. Зато их можно инвестировать. Подробнее о том, как в условиях ограничений ЦБ можно использовать безналичную валюту — в материале NEWS.ru.
Курс курсу рознь
Курсы доллара и евро к рублю, заметно подскочившие в конце прошлой недели, сейчас скорректировались вниз. На открытии торгов во вторник доллар опускался ниже 61 рубля, евро торговался ниже отметки в 63 рубля, следует из динамики торгов на Московской Бирже.
На этих уровнях покупка валюты выглядит довольно привлекательно. Проблема в том, что сейчас параллельно друг другу существуют два курса доллара и евро: наличной валюты в банках и безналичной на МосБирже. Банкам пришлось значительно увеличить спред (то есть разницу в цене покупки и продажи валюты) из-за экономической нестабильности и введённых ограничений на валютные операции, поэтому закупиться долларами по 60 рублей в обменниках не получится. Лучшая цена продажи наличной валюты населению в банках начинается от 70 рублей. Вдобавок найти здесь «живые» доллары по более-менее приемлемому курсу сегодня сродни выигрышу в лотерею (по крайней мере, в регионах).
Проще и дешевле покупать безналичную валюту на Московской Бирже — операцию можно провести с брокерского счета (его можно открыть через мобильное приложение или на сайте), а дальше, к примеру, вывести доллары на счёт в банке. Комиссии при этом минимальны и практически незаметны. Напомним, с 11 апреля отменили ранее действовавшую брокерскую комиссию в размере 12% от суммы сделки. Правда, у этого варианта есть не только преимущества, но и недостатки. Плюс — цена и безопасность покупки, минусы — в действующих ограничениях использования безналичной валюты, напоминает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Обналичить эти доллары будет нельзя (до 9 сентября снять наличные можно исключительно в рублях), расплатиться ими нигде также не получится.
Что делать с безналичной валютой
Вариант первый — внести валюту на собственные банковские счета или депозиты и попытаться заработать на разнице курсов (при условии, что доллар в будущем вырастет в цене). А после отмены ограничений Банка России её можно будет снять в валютных банкоматах по «новому» курсу.
Вариант второй — использовать валютные средства для инвестиций. Самое простое, что можно сделать, — оставить эти деньги на брокерском счёте, чтобы диверсифицировать свой инвестиционный портфель. А можно за эти доллары покупать иностранные ценные бумаги. К примеру, на Санкт-Петербургской бирже сейчас свободно торгуется более 1600 иностранных акций, в том числе США, Европы и Китая. Покупка иностранных акций позволит защититься от высокой инфляции, комментирует финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин. Однако данный метод хорош, если вы собираетесь инвестировать и «замораживать» свои накопления более полугода, добавляет он.
Действительно, в этом случае появляются не только возможности получения дохода, но и дополнительные риски, замечает Гойхман. Во-первых, стоимость акций может упасть, а во-вторых, существует вероятность блокировки иностранных ценных бумаг на счёте из-за возможных ограничений. К этому тоже нужно быть готовым.
Вариант третий — на безналичные доллары можно приобрести зарубежную недвижимость (сейчас, к примеру, многие покупают жильё в Турции), расплатившись ею с риелтором. А после при необходимости продать недвижимость уже за наличные.
Вариант четвертый — безналичную валюту можно перевести на счета в иностранных банках (на свой счёт или другому человеку), но не более $50 тысяч или в эквиваленте в другой валюте в месяц. Что важно: подпавшие под санкции российские банки могут не иметь возможности перечислять валюту за рубеж. К тому же иностранные банки, на счёт в которых осуществляется перевод, могут вообще его не принять. Поэтому на практике непосредственно перед переводом стоит уточнить все эти нюансы, поскольку ситуация меняется каждый день. Как минимум стоит поинтересоваться у отправляющего российского банка, сможет ли он сделать перевод. А также узнать у принимающего иностранного банка, зачислит ли он переведённую сумму на счёт россиянина, не заблокирует ли её «по пути» банк-корреспондент, советует Гойхман.
Удачный момент для покупки
По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, дешёвые доллар и евро — явление временное. Бюджету сильный рубль невыгоден, а потому ЦБ будет постепенно отпускать курс рубля в свободное плавание. До мартовских рекордов доллар вряд ли дотянет, но дорожать будет точно, уверен эксперт.
Ждать более выгодных условий для покупки валюты, скорее всего, не стоит, соглашается основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов. Он напоминает, как отреагировала российская валюта в конце прошлой недели на снижение ключевой ставки ЦБ РФ: тогда рубль резко подешевел к доллару и евро. То же самое может произойти после 10 июня, когда состоится плановое заседание регулятора, на котором, как ожидается, будет принято решение об очередном снижении ключевой ставки до 9–10%. Совершенно точно после этого доллар и евро могут снова подорожать, но насколько, сейчас сказать сложно, рассуждает Богданов.
В среднесрочной перспективе (полгода-год) можно рассчитывать на рост курса валют выше 70–72 рублей за доллар и 74–76 рублей за евро, считает Гойхман. Это произойдёт благодаря постепенному росту импорта, относительному сокращению экспорта, снижению ключевой ставки, а также вероятному ослаблению ограничений по операциям с валютами. Безусловно, и доллар и евро ещё способны несколько «просесть» к рублю, но, как представляется, ненадолго.