Журавль в небе: куда пристроить безналичные доллары Что можно и чего нельзя делать с валютой, купленной на бирже

Офис Московской Биржи / Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

На фоне заметного укрепления рубля многие для себя решили, что именно сейчас настал удачный момент для приобретения валюты. Но у банков покупать её невыгодно — слишком велик спред, к тому же «живые» доллары далеко не всегда можно найти в обменниках. Дешевле приобретать доллары и евро через брокерский счёт по биржевому курсу. Правда, обналичить средства всё равно не получится. Зато их можно инвестировать. Подробнее о том, как в условиях ограничений ЦБ можно использовать безналичную валюту — в материале NEWS.ru.

Курс курсу рознь

Курсы доллара и евро к рублю, заметно подскочившие в конце прошлой недели, сейчас скорректировались вниз. На открытии торгов во вторник доллар опускался ниже 61 рубля, евро торговался ниже отметки в 63 рубля, следует из динамики торгов на Московской Бирже.

На этих уровнях покупка валюты выглядит довольно привлекательно. Проблема в том, что сейчас параллельно друг другу существуют два курса доллара и евро: наличной валюты в банках и безналичной на МосБирже. Банкам пришлось значительно увеличить спред (то есть разницу в цене покупки и продажи валюты) из-за экономической нестабильности и введённых ограничений на валютные операции, поэтому закупиться долларами по 60 рублей в обменниках не получится. Лучшая цена продажи наличной валюты населению в банках начинается от 70 рублей. Вдобавок найти здесь «живые» доллары по более-менее приемлемому курсу сегодня сродни выигрышу в лотерею (по крайней мере, в регионах).

Здание Московской Биржи Сергей Булкин/NEWS.ru

Проще и дешевле покупать безналичную валюту на Московской Бирже — операцию можно провести с брокерского счета (его можно открыть через мобильное приложение или на сайте), а дальше, к примеру, вывести доллары на счёт в банке. Комиссии при этом минимальны и практически незаметны. Напомним, с 11 апреля отменили ранее действовавшую брокерскую комиссию в размере 12% от суммы сделки. Правда, у этого варианта есть не только преимущества, но и недостатки. Плюс — цена и безопасность покупки, минусы — в действующих ограничениях использования безналичной валюты, напоминает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Обналичить эти доллары будет нельзя (до 9 сентября снять наличные можно исключительно в рублях), расплатиться ими нигде также не получится.

Что делать с безналичной валютой

Вариант первый — внести валюту на собственные банковские счета или депозиты и попытаться заработать на разнице курсов (при условии, что доллар в будущем вырастет в цене). А после отмены ограничений Банка России её можно будет снять в валютных банкоматах по «новому» курсу.

Вариант второй — использовать валютные средства для инвестиций. Самое простое, что можно сделать, — оставить эти деньги на брокерском счёте, чтобы диверсифицировать свой инвестиционный портфель. А можно за эти доллары покупать иностранные ценные бумаги. К примеру, на Санкт-Петербургской бирже сейчас свободно торгуется более 1600 иностранных акций, в том числе США, Европы и Китая. Покупка иностранных акций позволит защититься от высокой инфляции, комментирует финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин. Однако данный метод хорош, если вы собираетесь инвестировать и «замораживать» свои накопления более полугода, добавляет он.

Действительно, в этом случае появляются не только возможности получения дохода, но и дополнительные риски, замечает Гойхман. Во-первых, стоимость акций может упасть, а во-вторых, существует вероятность блокировки иностранных ценных бумаг на счёте из-за возможных ограничений. К этому тоже нужно быть готовым.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вариант третий — на безналичные доллары можно приобрести зарубежную недвижимость (сейчас, к примеру, многие покупают жильё в Турции), расплатившись ею с риелтором. А после при необходимости продать недвижимость уже за наличные.

Вариант четвертый — безналичную валюту можно перевести на счета в иностранных банках (на свой счёт или другому человеку), но не более $50 тысяч или в эквиваленте в другой валюте в месяц. Что важно: подпавшие под санкции российские банки могут не иметь возможности перечислять валюту за рубеж. К тому же иностранные банки, на счёт в которых осуществляется перевод, могут вообще его не принять. Поэтому на практике непосредственно перед переводом стоит уточнить все эти нюансы, поскольку ситуация меняется каждый день. Как минимум стоит поинтересоваться у отправляющего российского банка, сможет ли он сделать перевод. А также узнать у принимающего иностранного банка, зачислит ли он переведённую сумму на счёт россиянина, не заблокирует ли её «по пути» банк-корреспондент, советует Гойхман.

Удачный момент для покупки

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, дешёвые доллар и евро — явление временное. Бюджету сильный рубль невыгоден, а потому ЦБ будет постепенно отпускать курс рубля в свободное плавание. До мартовских рекордов доллар вряд ли дотянет, но дорожать будет точно, уверен эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ждать более выгодных условий для покупки валюты, скорее всего, не стоит, соглашается основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов. Он напоминает, как отреагировала российская валюта в конце прошлой недели на снижение ключевой ставки ЦБ РФ: тогда рубль резко подешевел к доллару и евро. То же самое может произойти после 10 июня, когда состоится плановое заседание регулятора, на котором, как ожидается, будет принято решение об очередном снижении ключевой ставки до 9–10%. Совершенно точно после этого доллар и евро могут снова подорожать, но насколько, сейчас сказать сложно, рассуждает Богданов.

В среднесрочной перспективе (полгода-год) можно рассчитывать на рост курса валют выше 70–72 рублей за доллар и 74–76 рублей за евро, считает Гойхман. Это произойдёт благодаря постепенному росту импорта, относительному сокращению экспорта, снижению ключевой ставки, а также вероятному ослаблению ограничений по операциям с валютами. Безусловно, и доллар и евро ещё способны несколько «просесть» к рублю, но, как представляется, ненадолго.