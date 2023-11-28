Жизнь в долг: стоит ли сейчас брать кредиты на технику Экономист Валишвили: падения цен на технику из-за укрепления рубля не будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне стали вдвое чаще брать кредиты на электронику и бытовую технику. Теперь за смартфоны, холодильники и телевизоры, заметно подорожавшие из-за падения курса рубля, граждане вынуждены расплачиваться не с магазином, а с банком. NEWS.ru рассказывает, стоит ли сегодня брать кредит на гаджеты и ждать ли снижения цен на них из-за укрепления рубля.

Как выросло число покупок техники в кредит

С января по сентябрь 2023 года россияне стали вдвое чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков крупных российских банков.

По данным компании «Тинькофф Кредит Брокер», в январе — сентябре наши соотечественники в 2,3 раза чаще, чем за тот же период 2022 года, подавали заявки на приобретение электроники с помощью рассрочки и POS-кредитов. В МТС-банке отмечают рост заявок на покупку электроники по итогам 11 месяцев на 25% год к году. По оценкам Сбербанка, по сравнению с 2021-м общий объем POS-кредитования увеличился более чем вдвое.

В первую очередь увеличился спрос на кредиты на телевизоры, смартфоны, ноутбуки и стиральные машины. Многие россияне в этом году покупали те вещи, которые не могли позволить себе раньше. Эксперты отмечают, что к настоящему времени тенденция роста покупок в кредит почти исчерпала себя. Граждане возвращаются к разумной модели потребления, а это значит, что в среднесрочной перспективе люди станут меньше приобретать технику в кредит, считают аналитики.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что такое POS-кредитование

POS-кредитование (point of sales — кредитование в точках продаж) — это заем, который оформляют на товар в магазине. В кредит можно купить не только бытовую технику, электронику, гаджеты, но и мебель для дома, строительные материалы и многие другие товары.

Кредит выдает не магазин, а его банк-партнер. Покупатель заполняет анкету, продавец отправляет ее в кредитную организацию, и одобрение приходит, как правило, в течение 15 минут. В случае положительного решения подписывается кредитный договор, банк переводит средства на счет магазина, и клиент получает свой товар. Потом он возвращает деньги банку по графику, который прописан в договоре.

Чем POS-кредит отличается от рассрочки

Банк выдает POS-кредит под процент, размер которого зависит от суммы займа и срока, на который он предоставляется. Рассрочка — это, как правило, тоже заем, но клиент возвращает финансовой организации только стоимость товара без процентов, которые выплачивает продавец.

Получается, что стоимость покупки (для покупателя) будет такой же, как при единовременном взносе всей суммы, если, конечно, вносить платежи без просрочек. Поэтому очень важно не нарушать условия договора и каждый месяц переводить деньги вовремя. Но рассрочку можно оформить максимум на 10–12 месяцев. Кредит же можно платить до трех лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что выгоднее, кредит или рассрочка

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Нужно сравнивать условия по конкретным предложениям магазина, рассказывает в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Иногда техника, которую можно приобрести в рассрочку, продается по завышенной цене (то есть, по сути, проценты могут быть «вшиты» в стоимость товара), да и скидки на такие товары магазины обычно не дают. «Если человек хочет купить новый телевизор, а магазин предлагает особые условия по рассрочке на полгода (и она действительно беспроцентная), то рассрочка выглядит более предпочтительно, чем кредит», — рассуждает Сироткин.

Некоторые эксперты считают, что POS-кредиты ― отличный способ повысить свой кредитный рейтинг, самое главное ― вовремя вносить платежи.

Почему россияне активно берут кредиты

Существенный рост сегмента POS-кредитования с начала 2023 года вызван эффектом отложенного спроса прошлого года, говорит NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. «В условиях неопределенности на рынке и при росте цен на электронику и бытовую технику многие отложили крупные покупки в 2022 году», — объясняет она.

По словам Андрея Сироткина, россияне стали чаще брать технику в кредит из-за снижения доходов и разгона инфляции, что в том числе спровоцировано санкциями. «Люди начинают беднеть. И обновлять технику кроме как путем ее покупки в кредит уже не получается», — комментирует он.

Еще одна причина — выросшая ключевая ставка. Всю первую половину года она держалась на уровне 7,5%, а в середине лета Центробанк начал ее постепенно повышать. «В течение 2023 года граждане могли покупать технику в кредит, понимая, что концу года и стоимость товаров, и стоимость кредита будет выше. Мы это видим из статистики самого ЦБ по росту кредитования», — говорит эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ждать ли снижения цен на технику

Андрей Сироткин напоминает, что стоимость импортной бытовой техники и электроники прямо зависит от курса валют. «Не думаю, что доллар сильно ослабнет к рублю в ближайшие месяцы и цены на технику пойдут вниз. Но это относится, прежде всего, к новинкам», — говорит эксперт. Если речь идет о покупке современной и необходимой техники, то откладывать ее не стоит, считает он.

По мнению Мери Валишвили, не стоит ожидать быстрого снижения стоимости техники в связи с укреплением курса рубля. «Если торговые сети приобрели товар по высокому курсу, то до момента продажи этой партии цена не снизится», — отметила она.

Впрочем, некоторые эксперты допускают, что российская валюта может укрепиться до 80 руб. за доллар. «Если с приобретением техники можно повременить, то лучше понаблюдать за ситуацией на рынке», — добавила Валишвили.

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