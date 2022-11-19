«Запрет на все остальное»: аналитик раскритиковал законопроект о майнинге Эксперт по криптовалютам Раевский: законопроект о майнинге запрещает все остальное в этой сфере

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Законопроект о легализации майнинга либо недоработан, либо над ним трудились люди, далекие как от криптовалюты, так и от понимания, к каким реальным положительным результатам может привести это решение, таким мнением с NEWS.ru поделился эксперт по криптовалютам и специалист в области информационной безопасности Эрнест Раевский.

По его словам, правовая норма запрещает все остальное в этой сфере, что не связано с майнингом. И тогда, подчеркнул эксперт, возникает вопрос: а зачем это все вообще нужно криптосообществу.

Огромный минус данного проекта состоит в том, что в легальном поле остаются только P2P-переводы (личная передача крипты между продавцом и покупателем). Кроме того, норма запрещает криптобиржи, обменники и криптоматы, а также рекламу. Более того, продажа крипты, согласно законопроекту, будет возможна только через зарубежные системы либо через российскую экспериментальную площадку. По сути, законопроект запрещает все, что не связано с майнингом, — сказал Раевский.

При этом эксперт нашел и положительные стороны в рассматриваемом законопроекте. В числе плюсов он перечислил легализацию трансграничных платежей и оплаты параллельного импорта, а также осуществление взаиморасчетов в криптовалюте по поставкам в рамках внешней торговли.

Мое мнение: пока законопроект будет преследовать выгоду только для государства в виде налогов, я думаю, майнинг и криптовалюта в целом так и будет большой долей в серой зоне, — резюмировал специалист.

Ранее член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков сказал, что законопроект о легализации майнинга криптовалют не только назрел, но даже перезрел. По его словам, инициатива лишь утверждает и так существующее явление, создавая правовую базу. Майнинг как явление уже присутствует в России в промышленных масштабах, речь идет о сотнях тысяч машин, считает эксперт.