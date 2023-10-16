Россиянам показали обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред ЦБ РФ Сергей Белов показал на пресс-конференции обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Экспертные группы предлагали более 30 объектов для купюр этих номиналов. В 2024 году будут введены в обращение банкноты номиналом 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей.

В Банке России рассказали, что купюра в тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Цвет банкноты остался сине-зеленым.

Обновленная купюра в пять тысяч рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия», на оборотной представлен памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, а также стела «66-параллель» в Салехарде.

Эксперты считают, что введение Центробанком РФ в оборот купюр нового образца приведет к росту случаев мошенничества и числа технических сбоев. По словам специалистов, новые банкноты смогут принимать около 40% банкоматов. Эксперты сомневаются в том, что счетно-сортировальные машины смогут распознавать фальшивки.