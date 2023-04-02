Идея о выгодных вкладах для малоимущих дойдет до Госдумы весной Депутат ГД Аксаков: документ о вкладах малоимущих внесут на рассмотрение весной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение весенней сессии в Госдуму будет внесен законопроект о повышенной ставке для вкладов малоимущих граждан, передает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. С 1 июля 2024 года такие депозиты будут открывать лишь системно значимые банки, а еще через год — все остальные кредитные организации.

Законопроект о вкладах для малоимущих граждан будет внесен в Госдуму в течение весенней сессии, ставка по таким вкладам будет повышенной, — пояснил Аксаков.

Сообщается, что вклад может быть сделан только в местной валюте, предельный размер средств на вкладе не сможет превышать 100 тысяч рублей. Доходность по такому вкладу должна быть не ниже уровня ключевой ставки с прибавлением одного процента. Также будет запрещено взимать комиссию за операции с такими доходами.

Возможность внесения подобной инициативы обсуждается уже более года. В начале 2022 года с инициативой выступил Центробанк. Эксперты выражали сомнения по поводу адресности подобной поддержки, утверждая, у малоимущих может не оказаться средств для вкладов, поскольку их доходы не позволяют накапливать суммы, которыми можно было бы распоряжаться с расчетом на долгосрочную перспективу.