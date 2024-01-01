Забыть о платежах: кому дадут кредитные каникулы в 2024 году, какие условия Экономист Рогачевский: кредитные каникулы не избавляют от процентов по кредиту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, дающий россиянам бессрочное право на получение кредитных каникул. При этом заемщики смогут уйти на них при заметном понижении дохода или из-за чрезвычайной ситуации. Но есть и другие нюансы. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что такое кредитные каникулы

Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или уменьшения их размера без нежелательных последствий — штрафов и ухудшения кредитной истории.

Кредитор (банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям, указанным в законе.

Когда появились кредитные каникулы

Россияне получили право брать кредитные каникулы в 2020 году. Заемщики, столкнувшиеся с финансовыми проблемами во время пандемии коронавируса, могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически на них был распространен механизм ипотечных каникул (действует в России на постоянной основе с 2019 года). Правда, для заемщиков с необеспеченными кредитами (в отличие от ипотечников) эти послабления оказались временными.

Впоследствии механизм возобновили в марте 2022 года, чтобы поддержать физических и юридических лиц в условиях давления санкций. Планировалось, что антикризисные меры будут действовать до сентября 2023 года, но затем их продлили до 31 декабря 2023 года. То есть воспользоваться кредитными каникулами можно было только до конца этого года и при условии, что кредит был оформлен до 1 марта 2022 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какими теперь будут кредитные каникулы

С нового года россияне на постоянной основе смогут брать кредитные каникулы по любому виду потребительских ссуд. По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода заемщика и один раз — если он пострадал от чрезвычайной ситуации.

Право на каникулы получат граждане, чей доход снизился в последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев. Приостановить платежи можно будет на срок до шести месяцев. При этом заемщик сам обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы.

Что еще нужно знать о кредитных каникулах

Банк может отказать в кредитных каникулах только в случае банкротства заемщика, вступившего в силу решения суда или уже действующих кредитных каникул по другим законам (например, для участников СВО). Еще есть «потолок», выше которого кредитные каникулы не предоставят: до 1,6 млн рублей по автокредитам, 150 тыс. рублей по кредитным картам и 450 тыс. рублей — по другим видам займов.

Самое главное: в период каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), и кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Проценты начисляются полностью, так что заемщику в любом случае придется их погасить после окончания каникул.

Сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории заемщика, но не ухудшат ее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько россиян сегодня не платят кредиты

В период с января по сентябрь 2023 года на рассмотрении в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) находилось более 21,1 млн исполнительных производств о взыскании долгов с физлиц в пользу банков. По сравнению с тем же периодом 2022 года этот показатель вырос на 22%.

Общая сумма долгов, которая подлежит взысканию с физлиц, увеличилась на 200 млрд — до 2,9 трлн рублей.

Согласно оценкам ЦБ, по итогам первого полугодия текущего года оформленные кредиты и займы имели 47 млн россиян. За год их число увеличилось на 2 млн. В основном растет число заемщиков, имеющих три кредита и более (на середину лета таких насчитывалось 11,2 млн человек). Именно они находятся в группе риска по просрочке.

Почему россияне допускают просрочки по кредитам

Чаще всего рост числа должников среди физлиц связан с кризисными ситуациями, как, например, было в период пандемии коронавируса. Аналитики отмечают, что число неплательщиков также увеличивается из-за повышения цен, которое опережает рост доходов жителей страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немаловажную роль играет удорожание кредитов из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Часть заемщиков перекредитовываются — они берут новые займы для погашения старых, чтобы не допускать просрочек по выплатам.

Эксперты указывают на низкий уровень финансовой грамотности населения. Некоторые граждане берут займы, не до конца осознавая последствия.

Что говорят эксперты о кредитных каникулах

Фактически кредитные каникулы являются разовой мерой поддержки клиента и все же уступают рефинансированию или реструктуризации (о них мы писали в отдельном материале), комментирует в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский. К тому же, согласно законодательству, не все могут ими воспользоваться.

Но в целом, считает эксперт, сделать механизм кредитных каникул постоянным — идея неплохая. «У всех своя история, и порой нам нужно какое-нибудь надежное плечо. Только не стоит забывать, что кредитные каникулы не панацея», — рассуждает Рогачевский. По словам эксперта, основным принципом их работы является смещение выплат основного долга на полгода.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Механизм кредитных каникул, который стал популярным еще во времена пандемии, в целом доказал свою эффективность, добавляет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«По разным видам кредитов к графику платежей после окончания каникул возвращается от 70% до 85% заемщиков», — говорит собеседница NEWS.ru.

По ее словам, даже если у заемщика нет оснований для получения отсрочки по новому закону, банк в ряде случаев может пойти навстречу своему клиенту и такую отсрочку предоставить. Для банка главное — вернуть свои средства, поэтому в любом случае прятаться от кредитора не следует, резюмирует Белянчикова.

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