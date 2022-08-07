Юрист разъяснил, когда можно законно воспользоваться чужой картой Юрист Соколов: законно воспользоваться чужой банковской картой можно с разрешения её владельца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование для покупок и снятия наличных банковской карты супруга или близкого родственника — достаточно распространённая практика. Однако совершение таких операций законно лишь с ведома владельца карты и в пределах оговорённой суммы, рассказал агентству ПРАЙМ руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов.

Сумма должна быть не больше той, на которую разрешил вам «претендовать» обладатель банковской карты, — пояснил он.

Любые тайные действия с чужой картой, например, снятие наличных, перевод средств или совершение покупок, о которых не было договорённости, могут расцениваться как кража даже в том случае, если речь идёт об использовании карты близкого человека. Уголовное законодательство предусматривает за такие действия наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

При оплате покупок в обычных магазинах и торговых центрах их сотрудники могут отказать в проведении операции, если увидят, что карта принадлежит не тому, кто ей в данный момент пользуется. Списание средств со счёта может производиться только по личному распоряжению клиента.

Пользование картой умершего родственника до вступления в наследство незаконно. Если же нужны средства для похорон, то воспользоваться ими можно только на основании постановления нотариуса или завещательного распоряжения. Однако в этом случае можно потратить не более 100 тысяч рублей.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал о случаях, когда деньги с банковской карты могут быть списаны законно без ведома владельца. Это может сделать банк, выдавший карту, судебные приставы, налоговая инспекция или взыскатель долга, обратившийся в кредитную организацию с исполнительным листом.