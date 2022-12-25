Юрист рассказала о «нехороших» кредитах, от которых надо отказаться Юрист Кудерко назвала опасными кредиты, на которые приходится больше половины дохода

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Юрист Елена Кудерко заявила, что бывают кредиты, с которыми не надо связываться, поскольку это может оказаться опасным для финансового благополучия. В первую очередь, не надо брать займы, которые превышают предельный уровень долговой нагрузки, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт пояснила, что опасными считаются долги, на которые приходится выделять более половины среднемесячного дохода. При таких условиях нужно отказаться от даже сравнительно небольшого кредита, если он перевесит критический уровень.

Кудерко добавила, что убытками грозит даже самая скромная сумма с высокими процентами и залогом. Также следует отказаться от кредита, если предлагаются условия, которые не отражены в договоре, подчеркнула юрист.

Ранее Госдума РФ приняла закон о снижении максимальной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день. В результате предельная стоимость кредита снизится с 365% до 292% годовых. Кажется, это прекрасная новость для заемщиков. Однако эксперты считают, что микрофинансовые организации (МФО) ужесточат требования к клиентам и будут отбирать более надежных из них.