Юрист рассказал об обмане новичков с кредитами Адвокат Голенев: риски при взятии кредита несут уловки банков и финансовая неграмотность

Адвокат, управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев заявил, что при взятии кредита высок риск попасть в ловушку из-за банковских уловок и собственной финансовой неграмотности. При этом большинство россиян подписывает банковские договоры, не дочитав их до конца, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт указал на тот факт, что заемщик часто не берет во внимание деление кредитного договора на общую и специальную часть. На руки он получит лишь специальную часть.

В договоре следует обращать внимание на условия «с подвохом», их могут поместить внутрь «обычных условий», считает адвокат. По его мнению, важными являются и пункты, которые касаются действий банка в случае просрочки по выплатам.

Голенев напомнил, что бывает и так — кредит оформляют супруги, а потом разводятся. По его словам, перед взятием кредита следует оформить брачный договор или другой юридический документ. Позже это может избавить от волнений о том, каким станет решение суда по части выплаты кредита.

Ранее стало известно, что общая сумма кредитов, которые банки выдали россиянам, достигла 1,1 трлн рублей в августе 2022 года. Максимальный месячный объем за всю историю наблюдений, который ведется с декабря 2014 года, составляет 1,3 трлн рублей. Он был зафиксирован в апреле 2021 года. В марте, после начала спецоперации на Украине и введения жестких санкций против банков, кредитование рухнуло на 40%.