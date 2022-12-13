Юрист рассказал о выплатах при позднем выходе на пенсию Юрист Соловьев: более поздний выход на пенсию увеличит размер будущих выплат

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что российское законодательство устанавливает некоторые правовые последствия для работников, выходящих на пенсию позднее положенного срока. По его словам, они касаются их будущих выплат, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметил, что более поздний выход на пенсию обеспечит рост выплаты на премиальные коэффициенты. Отказываться уходить на пенсию россияне могут до десяти лет.

Юрист считает важным при решении сохранить высокооплачиваемую должность отказаться от пенсии. Это увеличит размер выплат с учетом коэффициентов и индексаций, добавил Соловьев.

Ранее Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, предусматривающий повышение до 70 лет предельного возраста выхода на пенсию для госслужащих. Закон коснется чиновников в структурах Совета Федерации и правительства РФ, а также представителей региональных органов исполнительной власти.