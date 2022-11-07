Юрист рассказал о способных «разорить» банковских картах Юрист Соловьев: существует риск появления долга из-за неиспользуемых банковских карт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что банковские карты, о которых забыл владелец — как дебетовые, так и кредитные, часто приносят убытки и неприятности. Важным является вовремя закрыть их, пояснил он в интервью агентству ПРАЙМ.

Эксперт напомнил, что собственнику кредитной карты приходится оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. По словам Соловьева, если карту не использовать, оплата все равно будет сниматься. Все закончится новой задолженностью, предупредил он.

Юрист указал на то, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого владелец карты должен подать соответствующее заявление в банк

Соловьев считает, что имеющиеся банковские карты следует время от времени проверять, что поможет избежать долгов.