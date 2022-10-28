Юрист рассказал, как дважды получить налоговый вычет за жилье Юрист Тарасов: вычет за вторую квартиру возможен, если первая стоила меньше 2 млн рублей

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В некоторых случаях при покупке новой квартиры можно получить второй налоговый вычет. Он полагается в том случае, если стоимость первой квартиры не превышала двух миллионов рублей. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказал юрист Алексей Тарасов.

Он уточнил, что для получения второго налогового вычета первая квартира, за которую уже был получен вычет, должна быть приобретена после 1 января 2014 года по цене не более 2 млн рублей.

При этом если первое условие было соблюдено, а стоимость первой жилплощади составила 1,5 млн рублей, вычет со второй квартиры можно будет получить с суммы не более чем 500 тысяч рублей. При этом не учитываются расходы на погашение процентов по ипотеке. В противно случае в вычете откажут, отметил эксперт.

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