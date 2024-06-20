Юрист рассказал, что ждет внучек Вячеслава Зайцева после смерти отца Юрист Русяев: внучкам Вячеслава Зайцева придется разбираться с долгами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Внучка Вячеслава Зайцева Маруся (в центре) на прощании с модельером Вячеславом Зайцевым

Анастасии и Марии Зайцевым, внучкам модельера Вячеслава Зайцева, после смерти отца Егора придется разбираться с наследством, включающим элитную недвижимость и многомиллионные долги, заявил в беседе с NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, женщин ожидают юридические тонкости вступления в права наследования, погашения задолженностей и возможные судебные споры, решать которые придется максимально аккуратно.

В этой ситуации наследственная масса после Вячеслава Зайцева переходит к наследникам Егора по закону или по завещанию, если таковое было составлено. Согласно информации, у Егора Зайцева были две дочери — Анастасия и Мария. По закону они являются наследниками первой очереди и будут наследовать имущество деда Вячеслава Зайцева, перешедшее к их отцу, в равных долях, если Егор не оставил завещания, — сказал Русяев.

Он отметил, что в наследство могут входить здание Дома моды «Вячеслав Зайцев» в Москве на проспекте Мира, загородный особняк в Каблуково с землей, квартира в Париже, торговые знаки и авторские права на коллекции одежды, а также деньги, ценности и предметы искусства. При этом потенциально могут возникнуть споры в случае объявления новых наследников по закону или завещанию, при оспаривании завещания Егора, если таковое имеется, а также, если кредиторы по долгам Вячеслава Зайцева потребуют удовлетворения своих требований из наследственного имущества, заявил юрист.

Анастасии и Марии предстоит разобраться с юридическим оформлением прав на наследство, уплатой налогов, погашением долгов. Возможно, им придется реализовать часть имущества для расчетов с кредиторами. Не исключены также судебные разбирательства по наследственным спорам. Эффективное управление полученным наследством потребует грамотного юридического сопровождения, — заключил эксперт.

Ранее гендиректор линии мужской одежды Slava Zaitsev Ирина Зотова рассказала, что модельер Егор Зайцев умер во время онлайн-показа в Доме моды его отца Вячеслава. По ее словам, он скончался в конце мероприятия.