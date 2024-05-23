Юрист рассказал, что Россия сделает с американскими активами Юрист Хаминский: РФ нужны правовые механизмы для ответа США на изъятие активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль неоднократно называл незаконной заморозку западными странами российских активов на сумму $300 млрд, но не прибегал к ответным мерам, пока дело не дошло до их изъятия, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru. Однако сегодня США и ЕС объявили, что передадут доходы от замороженных российских активов Украине. Теперь Москве нужны механизмы для ответа Вашингтону, подчеркнул собеседник.

В такой ситуации России необходимо иметь правовые механизмы, позволяющие дать незамедлительный ответ на действия недружественных стран. Примечательно, что непосредственно законы, создающие необходимую нормативную базу, в нашей стране уже имеются. Речь идет о федеральных законах о специальных экономических и принудительных мерах, о безопасности, о мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств. Принятый указ, по сути, устанавливает порядок реализации перечисленных правовых актов в актуальных условиях, — сказал эксперт.

По словам юриста, указ распространяет свое действие на защиту активов РФ и Центробанка России за счет имущества, принадлежащего как самим США, так и связанным с ними лицами. Так как имущества, принадлежащего непосредственно Вашингтону, на территории России не так много, взыскание может быть наложено на корпоративные и частные активы, пояснил Хаминский.

И здесь возникнет коллизия, которая, в свою очередь, повлечет за собой противоположный эффект. Несмотря на введенные санкции в нашей стране продолжают активно работать американские и европейские компании, производя продукцию, оказывая услуги и предоставляя рабочие места миллионам россиян. В отсутствие критериев отбора есть риск, что именно они могут лишиться собственности в первую очередь, — сказал эксперт.

Также юрист обратил внимание, что в рамках одного судебного дела предлагается устанавливать факт необоснованного изъятия активов РФ и сразу же решать вопрос о прекращении права собственности на имущество США и связанных с ним лиц и его обращении в доход государства или Центробанка России. Процессуальное законодательство предусматривает, что если суд при рассмотрении заявления усматривает спор о праве, то далее рассмотрение происходит в порядке искового производства, объясняет Хаминский.

Чтобы исключить подобную казуистику, президент поручил правительству в 4-месячный срок обеспечить внесение в действующее законодательство соответствующих изменений, - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в РФ для компенсации ущерба от изъятого российского имущества в США, следует из указа, опубликованного на портале официальных правовых актов. Документ касается порядка компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий Вашингтона.