Юрист предупредил, что после погашения кредита может остаться долг Юрист Короленко предупредил о возможности остаться должником после погашения кредита

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Управляющий партнёр, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко допустил существование ситуаций, когда человек выплатил кредит полностью, а банк считает его должником. Такое возможно по ряду причин, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Юрист подчеркнул, что в первую очередь подобная ситуация может возникнуть из-за несвоевременного обновления данных бюро кредитных историй. У банка по закону есть пять дней на передачу информации о погашении кредита, но сроки могут затянуться.

Короленко называет вторым случаем ситуацию, когда человек погасил кредит досрочно, но не сообщил об этом в банк. Деньги при этом копятся на счете, с которого каждый месяц списываются платежи по кредиту.

Непогашенный полностью долг юрист считает третьей ситуацией. Она возникает, когда человек положил на счет недостаточное количество денег. Платеж при этом не проходит, а на долг начисляют пени.

По мнению Короленко, избежать подобных ситуаций можно, если в процессе погашения кредита сверять выписки из банка и следить за остатком. Также не помешает запросить у банка справку об окончательной выплате кредита, рекомендует юрист.

Ранее стало известно, что юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов заявил: существуют документы, которые следует хранить в бумажном виде неограниченное время и нельзя терять. Может возникнуть ситуация, когда они внезапно понадобиться, отметил он. По его словам, в первую очередь хранить следует чеки на покупку, являющиеся подтверждением платежа. То же касается договоров и актов выполненных работ.