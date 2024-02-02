Юрист оценил идею слежки банков за россиянами Юрист Колотушкин: идея обязать банки следить за клиентами противоречит закону

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Идея Минфина РФ обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации противоречит закону, заявил в беседе с «360» юрист Олег Колотушкин. По его словам, отслеживание местонахождения запрещено главой Конституции России «Права и свобода человека».

Система не имеет права отслеживать месторасположение. Предложение властей напрямую противоречит Конституции. Более того, клиент не должен отчитываться банку о том, где он пребывает. Банк — это условный кошелек. Он не может отказать или ограничить такие моменты, поскольку тогда организация потеряет клиентов, — подчеркнул эксперт.

Идея слежки за банковскими клиентами по их геолокации нацелена на выявление налоговых нерезидентов, проживающих за границей более 150 дней, пишет издание. При входе в онлайн-банк финансовая организация будет учитывать местоположение клиента, и в случае подозрений, что он долго находится за пределами РФ, от него могут потребовать документы, подтверждающие место жительства. Если клиент не предоставит такие документы, банк предлагается наделить правом прервать операции по его счету и расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с изданием отметил, что договор клиента с банком является основным документом, регламентирующим их отношения. Изменение или расторжение такого договора банком в одностороннем порядке станет неприятной правовой коллизией, когда идет речь о финансовом обслуживании, предупредил эксперт.

Согласно Налоговому кодексу РФ, российскими налоговыми резидентами являются физические лица, которые находятся на территории России не менее 183 календарных дней на протяжении 12 месяцев.

Ранее Минфин предложил обязать российские банки отслеживать местоположение клиентов с помощью геолокации при использовании мобильных приложений и онлайн-банкинга. При пользовании услугами из-за рубежа кредитные организации обяжут запрашивать дополнительную информацию о месте проживания.