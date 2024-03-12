Юрист объяснил, как не платить по чужому кредиту Юрист Щербинин: избавить гражданина от чужого кредита поможет полиция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек, узнавший о кредите, взятом мошенниками на его имя, должен в первую очередь выяснить, откуда взялась задолженность и кто является кредитором, рассказал в беседе с aif.ru адвокат Александр Щербинин. По его словам, следует также как можно скорее заявить о произошедшем в полицию, сообщив максимум сведений о ситуации и предоставив доказательства, что кредит взят кем-то другим.

Тактика защиты будет во многом зависеть от того, при каких обстоятельствах был оформлен заем. Одно дело, если у человека украли паспорт или взломали аккаунт с персональными данными, а другое — если гражданин сам взял кредит на свое имя, но был убежден мошенниками, что платить ему не придется, — пояснил специалист.

Во многих случаях выясняется, что кредит все-таки оформлен с согласия заемщика, предупредил юрист. Это происходит, если человек неосторожно переходит по ссылкам в интернете, дает согласие на сомнительные онлайн-операции или пытается играть на бирже при помощи «кураторов».

По словам юриста, оформить заявление в полицию можно онлайн или лично. Затем нужно направить обращение кредитору — банку или микрофинансовой организации. Все ответы банка необходимо сохранять. Кредитор обязан провести проверку и известить пострадавшего о ее результатах. В зависимости от ситуации они могут быть как положительными, так и отрицательными, например в случае если кредит на человека взяли его родственники, воспользовавшись его личными данными. Если дело дойдет до суда, пострадавшему необходимо настаивать на том, что кредит он не брал, порекомендовал адвокат.

При необходимости просите провести почерковедческую экспертизу. Словом, нужно максимально защищаться, — резюмировал Щербинин.

Ранее в Ангарске молодая мать обнаружила, что на нее оформлен кредит более чем на 800 тысяч рублей, который мошенники получили, используя ее старую сим-карту. Займ был выдан по девичьей фамилии пострадавшей.