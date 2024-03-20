Юрист дала совет, как безопасно давать деньги в долг Юрист Георгиева посоветовала давать деньги в долг под расписку

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Чтобы обезопасить себя, деньги в долг следует давать под расписку, посоветовала юрист Алла Георгиева. В беседе с «Москвой 24» эксперт уточнила, что письменные договоренности станут доказательством, если человек, взявший взаймы, откажется возвращать денежные средства. С распиской в такой ситуации можно обратиться в суд.

Я рекомендую любую сумму оформлять распиской либо договором, будь это хоть три, хоть пять тысяч рублей, чтобы имелись какие-то доказательства. В этом случае, если человеку не вернут денежные средства, он сможет взыскать их в судебном порядке, — пояснила юрист.

В договоре должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные как кредитора, так и заемщика. Также следует прописать размер долга и срок, в который должны быть возвращены деньги. Если сумма достаточно большая, можно определить график платежей. Георгиева отметила, что при желании можно ввести штрафные санкции на случай, если деньги не будут возвращены вовремя. Возврат суммы при наличии договора также нужно зафиксировать.

Когда вы получили обратно свои деньги, перестрахуйтесь и снова напишите расписку, что никаких претензий не имеете. Договор считается уже выполненным, — посоветовала юрист.

Адвокат Александр Щербинин ранее рассказал, что человек, узнавший о кредите, взятом мошенниками на его имя, должен в первую очередь выяснить, откуда взялась задолженность и кто является кредитором. По его словам, следует также как можно скорее заявить о произошедшем в полицию, сообщив максимум сведений о ситуации.